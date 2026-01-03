陳佩琪「沒收入」要找工作？下班全被拍…他打臉：不是無業

政治中心／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，去年底發文回顧2025年時直言是「人生中最難熬的一年」，因為老公被檢方指控貪汙幾千萬，光打官司就賠掉多年退休金、甚至負債千萬，因此希望明年「能再找個有收入的工作，來維持夫妻生計」；柯文哲也稱，會鼓勵陳佩琪出去工作賺錢。不過網紅四叉貓馬上抓包，陳佩琪目前仍是兼任醫師、可掛號，並非如她所稱的無業。

對於陳佩琪聲稱要找工作，四叉貓發文表示，「提醒一下，陳佩琪目前不是無業，她現在是台北市立聯合醫院，和平婦幼院區的小兒科兼任醫師」，還稱小草如今還能網路掛號，「提高看診數不知道能否賺多點？」不僅如此，四叉貓還附上畫面，「網友捕獲的野生佩琪下班照」，只見陳佩琪以休閒穿搭，現身北市聯醫附近的公車站牌。

四叉貓發文表示，陳佩琪目前仍是兼任醫師。（圖／翻攝「四叉貓。劉宇（滾動） 」臉書）

實際點入北市聯醫官網，目前仍可查看到陳佩琪的醫師簡介、也可網路掛號，最新可看診時間為下週三（7日），目前還未有人預約。因此貼文曝光後，網友不禁質疑，「她不是退休了嗎」、「不是才說要找工作？那麼快找到囉」、「如果真的還在當醫生，那她到底在窮什麼」、「去年不是說要離職了？」對此，四叉貓猜測是「退休後兼職」。

陳佩琪「沒收入」要找工作？遭野生捕獲「下班等車照」四叉貓打臉：不是無業

陳佩琪2024年9月27提前退休。（圖／翻攝「陳佩琪Peggy」臉書）

事實上，陳佩琪在北市聯醫任職36年，原本預定2024年9月27提前退休，聲稱與人生規劃無關，「我已經努力做到衛生局的期待了，現在做不下去只好自己滾蛋」，不忘強調「我的專業領域還是很competent的，很符合聯醫的要求」。不過退休前夕，柯文哲9月5日遭羈押禁見，陳佩琪宣布停診、醫院緊急調動其他醫師代診，同時證實陳佩琪一路請假到原訂退休日。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

