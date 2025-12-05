陳佩琪「被搜出1款包」遭疑這麼有錢？下秒驚吐：標15萬

政治中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城弊等弊案，遭羈押1年後交保回家，昨（4日）久違與現任黨主席黃國昌直播，揭露當初被搜索情形，也不斷抱怨對檢方的不滿。多次為老公喊冤的柯妻陳佩琪，今（5日）發文加碼公開更多內幕，曾因背著1款真皮包包被嗆「這麼有錢喔？能買這種包啊？」令她忍不住當場反擊，「上面標15萬，打0.1折好了，那應該是1500買的吧！」

陳佩琪今（5日）公開檢方當初搜索票部分內容，其中1個關於「貪污」罪證內容是「買辦公室是和財力不符，據此推斷貪汙嫌疑重大」。她回顧當時場景，批檢方先是天馬懸空想罪名，「不管多瞎的理由都能掰」，然後再兵分54路搜索，「在你家像蝗蟲過境般翻箱倒櫃，然後用從你家搜到的東西編故事再來起訴你」。不過她發現，搜索票上的理由最終未出現在起訴書中，因此她希望寫這個理由的人能出來回應，「但等很久都沒有，是很失望啦」，更狠酸「瞎掰的搜索理由沒能用了，難怪不想、也無能回應我。」

陳佩琪表示，搜索時曾被質疑「陳醫師，妳這麼有錢喔？能買這種包啊？」（圖／翻攝「陳佩琪Peggy 」臉書）

不僅如此，陳佩琪還曬出1款表面有顆粒條紋的紅色包包，透露當時曾被質疑，「陳醫師，妳這麼有錢喔？能買這種包啊？」陳佩琪則稱，自柯文哲從政後，夫妻倆平均年報稅額約700萬，去年就公開過這個數字；不過她坦言，當時不知道該如何幫自己解釋，只好回應「你就拿走啊，我在東門市場買的，幾千塊吧，我跟你講在哪一家買的，去找老闆鑑定！」

陳佩琪表示，已經忘了當初花多少錢購買這款包，下秒驚吐「上面標15萬，打0.1折好了，那應該是1500買的吧！」。（圖／翻攝「陳佩琪Peggy 」臉書）

陳佩琪也透露，這款包包是2014年購買，當時柯文哲還沒當選台北市長，如今也因年久沒用泛黑斑了；因此她不解「能跟京華城或小沈（沈慶京）扯上什麼關係？用多少錢買的，我已經忘記了，上面標15萬，打0.1折好了，那應該是1500買的吧！」疑似在反擊檢方緊抓的「小沈1500」關鍵。文末陳佩琪再強調，平常去醫院都背環保袋，只有和柯文哲出席場合才改背這種包包，「我喜歡鱷魚紋路的皮包， 但太貴了，又較不環保，所以都買牛皮壓鱷魚紋來用」。

陳佩琪發文揭露更多當時被搜索內幕。（圖／翻攝「陳佩琪Peggy 」臉書）



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

