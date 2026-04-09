陳佩琪「619萬」說法狂變4次？他驚「恐害柯文哲多1罪」

政治中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等弊案，一審遭判17年有期徒刑。其妻陳佩琪多次喊冤，近日更自曝家中有「100本存摺」遭帶走，但被檢方打臉稱是72本，陳佩琪隨即反擊「619萬金流」是給小孩、與京華城案無關，反問檢方有無查出「貪污事證」。不過，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，陳佩琪關於619萬的說法「已經更新到第四版」，此舉恐怕讓老公再增1條罪，「柯文哲看到一定又要氣炸」。

陳佩琪619萬說法狂變？4版本一次看

張育萌發文指出，陳佩琪光是619萬的說法就有4個版本。起初被約談聲稱是「柯文哲的演講費」，不過「演講就算一次用一萬元高價計算好了，619萬是柯文哲演講600次存的嗎？」後來改口「民眾給的選舉費用」，此說法會害慘柯文哲，「如果是選舉經費，那當然就是政治獻金，阿北有申報嗎？最可怕的是，如果是阿北的政治獻金，怎麼可以存到太太和小孩的戶頭？」對此，陳佩琪又翻供稱「小孩過年壓歲錢」，不過「誰家小孩壓歲錢加起來超過 600 萬？」陳佩琪最後版本則是，有些錢是「媽媽帳戶裡的錢，為了不要讓錢變成遺產所以領現金」。

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陳佩琪自爆「619萬金流」說法狂變4次？他驚「恐多1罪」：柯文哲一定氣炸

張育萌發文表示，陳佩琪多次改變對於619萬金流的說法。（圖／民視新聞資料照）

存款時機敏感 他揪疑點：記憶錯亂

對此，張育萌質疑，陳佩琪說法不斷改變，「張口就是一套新的說法，根本已經是四個平行宇宙。陳佩琪像是時空旅人一樣，為了自圓其說，把自己搞得記憶錯亂。」他補充，這筆619萬是檢廉追查發現，陳佩琪曾分60多次，用ATM存進自己、兒子和2位女兒共4人的戶頭裡、且每次只存大概10萬。而且2階段的存款的時機敏感，第一次是2020年存進157 萬多元，當時柯文哲和藍委應曉薇正在開便當會、討論京華城容積率增加；第二次是2023 年10月開始，檢調發現柯文哲獨自密訪陶朱隱園、與沈慶京見面。

陳佩琪自爆「619萬金流」說法狂變4次？他驚「恐多1罪」：柯文哲一定氣炸

陳佩琪追問北檢，有無查出「貪污事證」。（圖／翻攝「陳佩琪Peggy」臉書）

柯文哲又要氣炸了？他曝：恐再添1罪

張育萌指出，從頭到尾「100本存摺」都是陳佩琪上專訪自爆，被檢方反駁後，如今卻要求對方回答有無查出罪證，令他相當傻眼，「我的老天，柯文哲看到一定又要氣炸」、「真的哪壺不開提哪壺欸」。他直言，即使這筆619 萬不是賄款，但陳佩琪詞前後矛盾，可能因為「財產增加與收入顯不相當」，導致柯文哲再多1條「財產來源不明罪」。如今柯文哲正在力拼二審上訴，看到陳佩琪對北檢下戰帖，張育萌不禁搖頭說，「實在不知道是哪來的勇氣。拜託阿北幫陳佩琪找個律師，教她基礎法學常識。她真的需要。」



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

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