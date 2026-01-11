陳佩琪2026參選or助選？ 黃國昌誇最強母雞：尊重她的意願

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪。（翻攝陳佩琪臉書粉專）

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前遭拱參選，她則以體力和精神狀態無力承擔婉拒，但強調會全力幫忙站台助選，今（11日）民眾黨主席黃國昌新北後援會成立，她也透過臉書喊話，承諾會代替先生出席，黃國昌受訪時大讚她「非常強的母雞」，至於是否參選則要尊重其意願。

黃國昌先前曾建議柯文哲讓陳佩琪參選，不過柯隨即以「不要啦」拒絕，陳佩琪也在6日正面回應，表示體力和精神狀態無力承擔，最近還因氣候變化，導致心理狀態走下坡，目前心力全放在照顧先生柯文哲，但也承諾「若有需要我去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適我去的，我一定義不容辭」。

今（11日）一早陳佩琪透過社群表示，「國昌主席口中的老大已經先被嘉義訂走了」，所以下午黃國昌主席的新北後援會成立大會「由老大的老婆我參加」，陳佩琪表示，自從開庭結束後，就鮮少有機會和小草們見面。

今下午在成立大會受訪時，被問及陳佩琪在2026擔任角色，黃國昌表示，選舉部分百分百尊重陳佩琪意願，還大讚她讓人很感動、有想法、有行動力，並認為陳佩琪是獨立個體，「在我眼中佩琪醫師從來就不只是柯文哲主席的另一半」。

至於助選，黃國昌則表示，相信她絕不會推辭，並誇讚「她是非常強的母雞」，到全台各地輔選，他也再度重申，百分百尊重、支持佩琪醫師決定。





