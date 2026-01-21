陳佩琪PO搜索票洩廉政官個資 自爆偷看柯文哲電腦

政治中心／綜合報導

柯文哲妻子陳佩琪，昨天PO出搜索票談京華城案，上頭廉政署承辦人的簽名與手機全都露，雖然事後她修圖重發，但引發洩漏公務員個資的爭議，陳佩琪再發文，稱她是趁柯文哲不在家偷看他電腦。網紅四叉貓批，可以看跟可以貼不一樣，揶揄還好柯文哲沒選上總統。

前民眾黨主席柯文哲太太陳佩琪，近來偶爾替小雞輔選，愛寫臉書的她，近日發文稱京華城案是21世紀冤案與奇案，還PO搜索票照片，上頭有檢察官與法官核章，還有廉政署承辦人的簽名與手機號碼，全部都沒有馬賽克，引發違法疑慮。

陳佩琪曝搜索票、洩個資？「蛇進」書房這舉動引爆爭議！

陳佩琪PO搜索票談京華城案，卻捲入洩漏個資疑雲。（圖／陳佩琪臉書）





立委（民眾）張楷：「（委員昨天陳佩琪醫師有貼文講京華城案），（上面有搜索票）這個我不是很瞭解，（不小心把廉政署的人的個資...），你再查一下查一下。」

石明謹認為陳佩琪可能不只洩漏個資，還涉嫌觸犯刑訴法。（圖／民視新聞）





民眾黨自家立委也不好多談，曾任警察的球評石明謹分析，陳佩琪的問題比想像中的嚴重，因為這張是"刑事聲請搜索票書"，依法不能作為非正當目的使用，陳佩琪可能不只洩漏個資，還違反刑訴法，陳佩琪將照片修改後重發，並稱"該被抓去北檢問、該被羈押幾個月都尊重"，網友嗆PUA高手，就算是不小心的，說聲不好意思道歉很難嗎？不覺得到時被偵辦會尊重司法，律師這樣看。

律師陳君瑋：「犯罪行為只要一經發生只要一經觸犯，基本上你後續做的東西，只能減輕它的刑度，陳佩琪喜歡利用媒體的輿論，去左右司法，去對於司法來做不理性的攻擊。」

民眾黨團主任陳智菡：「她也會對這個相關的人員，我想她也表達了她的歉意，總之這是一個無心的舉措。」

眼看風波越演越烈，陳佩琪再透過臉書發聲，寫下搜索票是是怎麼來的，是柯文哲出門後，躡手躡腳"蛇進"書房偷看他電腦，他說起訴了、辯論庭也開完了，可以隨我看了。但柯文哲前攝影官"金牌霖"質疑，60幾歲的人，整天扮演政治受虐兒發文情勒，把公務員個資裸奔，完全沒有愧疚，真是夠了，網紅四叉貓也大開嘲諷。

網紅四叉貓：「還好柯文哲真的沒有選上總統，不然的話那些國家機密有沒有，今天開完會明天佩琪臉書上面，通通都有了啦，可以看跟可以貼是不一樣的東西，就像黃國昌可以進去看（機密資料），不代表說他可以拿出來公佈一樣的，怎麼他們整個政黨裡面的人都是這樣。」

柯文哲才說過要把陳佩琪帶在身邊，避免她寫臉書製造麻煩，言猶在耳，爭議卻再度上演。

原文出處：陳佩琪曝搜索票、洩個資？「蛇進」書房這舉動引爆爭議！

