陳佩琪PO搜索票談京華城案 "廉政官個資"全都露

柯文哲太太陳佩琪，昨天發文稱京華城案是21世紀冤案與奇案，並PO出搜索票畫面，但上頭廉政署承辦人的簽名與手機全都露，事後她雖修圖重發，卻稱要被羈押都尊重，網友怒批根本PUA高手，網紅認出陳佩琪PO的圖是"刑事聲請搜索票書"，可能觸犯刑事訴訟法。

前民眾黨主席柯文哲，近來積極替黨員輔選，太太陳佩琪也沒閒著，PO文再談京華城案。





陳佩琪曝京華城搜索票 1項舉動恐觸犯刑訴法？

陳佩琪PO出搜索票聲援京華城案，卻引發洩漏個資疑慮。（圖／陳佩琪臉書）

她提到京華城是21世紀的冤案與奇案，還PO出搜索票照片，上頭有檢察官與法官核章，還有廉政署承辦人的簽名與手機號碼，全部都沒有馬賽克，引發違法疑慮。

立委（民眾）張楷：「（委員昨天陳佩琪醫師有貼文講京華城案），（上面有搜索票）這個我不是很瞭解，（不小心把廉政署的人的個資...），你再查一下查一下。」

民眾黨自家立委也不好多談，先走為快。雖然陳佩琪將照片修改後重發，並稱"該被抓去北檢問、該被羈押幾個月都尊重"，網友嗆PUA高手，就算是不小心的，說聲不好意思道歉很難嗎？不覺得到時被偵辦會尊重司法，律師這樣看。

律師陳君瑋：「她說什麼我後來，再把手機號碼名字再拿下來，犯罪行為只要一經發生只要一經觸犯，基本上你後續做的東西，只能減輕它的刑度，陳佩琪喜歡利用媒體的輿論，去左右司法，去對於司法來做不理性的攻擊。」





陳佩琪曝京華城搜索票 1項舉動恐觸犯刑訴法？

石明謹認為陳佩琪PO文內容，比較想像中還要嚴重。（圖／民視新聞）





曾任警察的球評石明謹分析，陳佩琪的問題比想像中的嚴重，因為這張是"刑事聲請搜索票書"，依法不能作為非正當目的使用，陳佩琪可能不只洩漏個資，還違反刑訴法，而陳佩琪寫臉書引發風波不是頭一回。

上個週末才質疑總統賴清德的捐款金額，超過夫妻所得，要北檢趕快查明，讓丈夫柯文哲也很無奈。

前民眾黨主席柯文哲（01.17）：「我下次會把她帶出門，免得我不在她就在家寫臉書，製造我的麻煩。」

民眾黨團主任陳智菡：「她也會對這個相關的人員，我想她也表達了她的歉意，總之這是一個無心的舉措，但是對她的有心攻擊，這一段時間來說，她真的是一個非常非常，身心受創的一個受害人。」

陳佩琪寫臉書，原本想替先生抱屈，卻因涉嫌違法，反倒自己成了主角。

