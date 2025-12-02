陳佩琪PO柯文哲新面貌！放話對總統「做1事」

政治中心／楊佩怡報導

因京華城及政治獻金案遭羈押禁見一年的前民眾黨主席、前台北市長柯文哲，日前終獲7000萬元交保，離開北所的柯文哲一舉一動都備受關注。今（2）日一早陳珮琪發文PO出柯文哲的最新近照，詢問大家有沒有「覺得阿北氣色改善多了？」，接著她怒嗆民進黨「你們真是夠了，此仇永不共戴天」。





陳珮琪今（2）日一早在臉書發文PO出3張柯文哲在飯桌前與她一同用餐的最新近照，畫面中可見柯文哲身穿白色襯衫，氣色相比在北所的樣子，似乎變好了許多；陳珮琪則滿臉笑意的依偎在阿北身旁、陪他用餐。陳珮琪在文中說道，柯文哲每天在家唸書、寫作，三餐都由她負責，拍了幾張與前些日子相同視角的照片詢問：「大家是否覺得阿北氣色改善多了？」她提到柯文哲常常怪她一直煮飯菜，他一直吃，吃到現在胖了2公斤，且持續增加中。接著陳珮琪分享之前帶便當送去北所給阿北時，是如何準備、轉車的經歷。

此外，陳珮琪也提到過去跟小草在北所外靜坐陪阿北，她當時以為阿北也會在鐵閘門裏頭也會看到同一輪明月，「後來才知道原來他是24小時被關在裡頭， 是完全不見天日的」。她還指出與阿北聊天時，最常聊的話題仍是圍繞官司和時事，「可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿」。柯文哲還怒嗆：「也去賴清德家搜索一遍，跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多」。最後她指出看完了搜索理由全文，強調未來會陸續寫出來給大家看，還怒嗆民進黨：「你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天…」。



