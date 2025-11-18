陳佩賢獲那英力薦晉級20強 師兄哈林力挺：好好盡情唱！

哈林(左)力挺小師妹陳佩賢闖歌壇。（福茂唱片提供）

福茂唱片力捧歌手陳佩賢日前登上大陸音樂節目《聲鳴遠揚》，以一首〈踮起腳尖愛〉唱出細膩的情感層次與真誠能量，一舉晉級20強。節目導師那英當場力薦：「應該讓陳佩賢直接保送去《聲生不息》！」同門師兄庾澄慶更鼓勵她：「好好享受屬於你的舞台，好好盡情唱！」

陳佩賢歷經近180天的準備與挑戰，在《聲鳴遠揚》節目中一鳴驚人，感動全場觀眾與評審，更快速登上熱搜榜，全網掀起關注熱潮。節目播出後，陳佩賢的歌曲與舞台片段更在各大影音平台與音樂串流榜單中被大量轉載與搜尋，〈踮起腳尖愛〉也成為本週最受關注的話題歌曲之一。

哈林(左)力挺小師妹陳佩賢闖歌壇。（福茂唱片提供）

陳佩賢5歲參加歌唱比賽的萌照曝光。（福茂唱片提供）

其實陳佩賢5歲就站上第一個舞台演唱〈踏雪尋梅〉，小小年紀便展現穩健台風，後來陸續挑戰《星光大道》、 《聲林之王》更引發關注。 而她加入福茂唱片6年間，唱過超過15首戲劇OST作品，包括〈愛上你我不能後悔〉（劇集《她們創業的那些鳥事》）、〈You Are〉與〈Hey Life〉（劇集《有生之年》），〈鹹酸甜〉（劇集《阿叔》）、〈回不去〉（劇集《最佳利益3》）、〈給你擁抱〉（劇集《我和我的鋼四壁》）等，讓她被譽為「新世代OST女王」。

此次登上《聲鳴遠揚》的舞台，對陳佩賢而言不只是比賽，更像是一場自我證明。節目錄製當天，同門師兄庾澄慶（哈林）特別為陳佩賢鼓勵：「好好享受舞台，好好唱！」讓陳佩賢感動地表示：「能被大師兄加持，是我永遠不會忘記的時刻。」而她在16日節目直播中晉級前20強，她演唱的〈踮起腳尖愛〉片段在網上瘋傳討論，聲量與熱度雙雙飆升。

面對一路走來的艱辛與等待，陳佩賢始終以「初心」作為信念。她坦言，從小喜歡唱歌，就是因為希望能用歌聲帶給人力量與溫度，「只要還有人願意聽我唱，我就會繼續唱下去。」對陳佩賢而言，《聲鳴遠揚》的舞台不是終點，而是一段新旅程的開始，她的聲音，終於被更多人聽見；而這份溫柔的力量，也將繼續支撐著陳佩賢往音樂夢想道路前進。

