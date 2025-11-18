陳佩賢闖陸綜20強 感動獲哈林加持

陳佩賢日前登上大陸音樂節目《聲鳴遠揚》，以一首〈踮起腳尖愛〉唱出細膩的情感與真誠能量，一舉晉級20強。節目導師那英當場力薦：「應該讓陳佩賢直接保送去《聲生不息》！」同門師兄庾澄慶更鼓勵她：「好好享受屬於你的舞台，好好盡情唱！」

陳佩賢歷經近180天的準備與挑戰，在《聲鳴遠揚》中一鳴驚人，快速登上熱搜榜，〈踮起腳尖愛〉也成為本周最受關注的話題歌曲之一。其實陳佩賢5歲就參加歌唱比賽，站上第一個舞台演唱〈踏雪尋梅〉，後來陸續挑戰《超級星光大道》、 《聲林之王》受到矚目。

她加入福茂唱片6年，唱過超過15首戲劇主題歌，包括〈愛上你我不能後悔〉（劇集《她們創業的那些鳥事》）、〈You Are〉與〈Hey Life〉（劇集《有生之年》），〈鹹酸甜〉（劇集《阿叔》）等。

此次登上《聲鳴遠揚》的舞台，對陳佩賢而言不只是比賽，更像是一場自我證明。節目錄製當天，庾澄慶要她好好享受舞台，陳佩賢感動地表示：「能被大師兄加持，是我永遠不會忘記的時刻。」