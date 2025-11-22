陳俊吉膠彩佛畫 描繪華嚴莊嚴

《中國時報》、華梵大學佛教藝術系及巧力達企業社共同舉辦的「華藏嚴飾：陳俊吉當代膠彩佛畫創作展」22日舉行開幕茶會，在為期10天的展覽中，共展出70幅精彩作品，呈現出華梵大學佛教藝術系主任陳俊吉近年來於當代膠彩佛畫的代表性作品，而他在創作自許《華嚴經》思想，呈現佛身與法界渾然一體的境界，展露佛畫的「莊嚴世界」。

長年專注於膠彩佛畫研究與創作的陳俊吉，在傳統基礎上發展出個人風格，將以花草植物組合成佛身輪廓，呈現出似像非像的佛陀法身，具有當代藝術與裝飾藝術品味，他並以膠彩佛畫作為當代藝術可能性，致力在現代中展開新意境，展顯台灣膠彩創作的獨特韻味。

國立台灣藝術大學前副校長林進忠指出，陳俊吉膠彩創作除展現對礦物原料的深度了解及廣泛來源之外，更重要是展現在繪畫領域的專業與天分，這次他以華嚴經義為底、膠彩多樣的語彙為引，創造出精彩的佛畫藝術展。

展覽策展人、台灣美術協會理事長潘蓬彬認為，陳俊吉的膠彩佛畫被譽為以個人獨創的礦彩顏料，將層層繁花似錦化為佛身，營造出莊嚴又帶著奇幻與超現實的法界，推升佛畫至前所未有的藝術高度。這次提供拍賣的10幅膠彩荷花，除了以荷花象徵出汙泥而不染的菩提心性，更兼容了古典文學之美。

陳俊吉作品以《華嚴經》為思想，呈現佛身與法界渾然一體的境界，展露佛的「莊嚴世界」。展覽展期自11月22日起至12月1日在時報大樓2樓展出，歡迎民眾親臨展場，體會膠彩創作的華嚴之美。