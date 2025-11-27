陳俊宇偕立法院交委會實地考察 關切宜蘭多處重大工程進度 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

立法委員陳俊宇今（27）日與立法院交通委員會委員，一起進行宜蘭縣各項交通與觀光建設的實地考察。陳俊宇指出，這些都是他從上任後就全力推動、積極爭取的重要工程，也藉這次機會向中央再次追蹤最新進度，他也承諾未來會持續監督各項宜蘭重大工程，逐步落實。

陳俊宇表示，永鎮是壯圍欣賞「龜山朝日」的絕佳景點，為提升觀光品質，也讓在地居民有更好的休憩環境，他與壯圍鄉長、林業署共同努力，要求東北角管理處積極推動亮點建設。

陳俊宇指出，目前用地分2部分管理，濱海自行車道與停車場由林業署無償提供使用，工程經費820萬元，預計115年1月23日完工。

陳俊宇提及，永鎮濱海遊憩區主體則從108年保安林解編、109年變更林業用地，到111年正式撥用，並於113年完成使用變更。本案總經費3750萬元，已於114年9月完工，正式提供更完善的服務。

此外，陳俊宇表示，在他上任後，第一時間於去年4月邀請相關單位討論，並馬上在4月23日獲交通部正式通過審議，後續程序目前持續推動中。他說，按照目前程序持續進行，期待高公局能夠加速規劃，並在最快4年內能夠動工。

陳俊宇再指，在他的持續督促下，國五銜接蘇花改、蘇花安工程皆按時程推動。今年8月14日更成功爭取行政院核定蘇花安1055.48億元經費。

「讓宜花的鄉親，能夠有一條安全回家的路！」陳俊宇要求公路局加緊速度，除了用地取得，更要能夠在2年內動工，才有辦法在目標2032年完工！

陳俊宇也關切，台62線延伸宜蘭一案，並指出該案從去年上任後就密切追蹤進度，並於10月8日在立法院再次向交通部長質詢，希望能加快核定腳步，並於11月25日行政院正式通過可行性評估，後續將啟動環評與細部規劃程序。

「宜蘭的每一項交通與觀光建設，都是影響未來長遠發展的重要基礎。」陳俊宇承諾，他會用行動證明，身為宜蘭唯一一席民選立委，實際解決問題，才是讓宜蘭越來越好的關鍵。他會持續監督、積極協調，讓這些工程一項項落實，讓宜蘭更便利、更進步，也讓鄉親的生活更好 。

照片來源：陳俊宇辦公室

