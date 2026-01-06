陳俊宇爭取容納5千人大型場館 擬以宜蘭「竹科城南校區」為基地 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣因多雨但因室內運動空間不足，引起民眾抱怨，對此，立法委員陳俊宇今（6）日表示，宜蘭不要缺一塊，這回我們一次到位！他指出，多雨的宜蘭，夏秋季節颱風多，入冬後東北季風冷颼颼，低溫更只有個位數，加上宜蘭縣內的室內運動、休閒空間不足，民眾抱怨連連，甚至連宜蘭囝仔告五人在家鄉辦演唱會，都受大雨影響演出。

陳俊宇表示，昨日立法院教育文化委員會到宜蘭考察，針對現有的大型運動場館設施，他特別提出，「1加1大於2」的構想，「現有體育館與新場館並存」的整體規劃，也就是保留現有宜蘭運動公園的體育館及體育場設施，並另覓新地，闢建兼具比賽、展演、國際會議用途的大型多功能場館，尤其，室內空間能容納5千人以上。

陳俊宇表示，感謝各級民代提供寶貴意見想法，不分黨籍取得共識，共同策進宜蘭未來發展目標，同意爭取由教育部管轄、土地取得單純的「竹科城南校區」為基地，因鄰近高鐵宜蘭站，可一併規劃未來演唱會、大型運動賽事的交通動線、生活機能與寬敞停車空間需求等。

「後續他會持續協助行政院運動部推動相關工作，加速新場館落成。」陳俊宇強調，他期待從地方實際需求出發，審慎規劃，補足到位，才能為宜蘭打造符合未來發展的公共建設，真正回應地方長遠需求。也懇請宜蘭縣府盡速辦理追加預算與評估規劃作業，送中央爭取預算。

照片來源：陳俊宇臉書

