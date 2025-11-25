陳俊宇、林國漳赴政院成功爭取防水閘門補助 鳳凰災後補助從寬從簡從優 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

鳳凰颱風造成宜蘭嚴重淹水與災損，立法委員陳俊宇今（25）日表示，他在立法院針對「災後重建補助」與「復原進度」向行政院長卓榮泰提出質詢，也獲卓院長正面回應，指出災後補助會從優、從簡、從寬，讓受災鄉親能更快拿到所需協助。此外，陳俊宇強調，他也於今日前往行政院成功爭取防水閘門設置補助。

陳俊宇指出，近期他也不斷與蘇澳鎮長李明哲確認各項進度，包含災後補助審查、重建所需資源是否充足、地方是否還有待協助的地方。同時，他也收到許多商家朋友的陳情，反映店面淹水後損失沉重，希望中央與地方都能推出更多補助與實質協助。

陳俊宇說，他今日再次前往行政院，並由政委陳金德主持會議，行政院顧問律師林國漳與李明哲一同出席，針對災後補助、商家受損協助方案、重建所需經費與跨部會支援等議題進行討論。

陳俊宇表示，目前依《水災災害救助種類及標準》第4條第3項，地方及鄉鎮公所依合理的生活空間做認定，從寬讓受災民眾可以請領補助。

此外，陳俊宇強調，他也成功爭取新增防水閘門補助。陳金德會中裁示，請內政部比照凱米及山陀兒颱風災後防水閘門設置補助計畫，補助有淹水事實之合法建築物。

「宜蘭遇到困難，他為宜蘭找到更好的解方！」陳俊宇強調，他會持續把地方最真實的需求帶到中央，也會盯緊各項補助與重建進度，務必讓受災鄉親、商家，都能夠真正獲得「看得到、用得到」的幫助。

照片來源：陳俊宇辦公室

