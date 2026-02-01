陳俊維出席挺農民送高麗菜 三重慈愛里彩繪牆吸睛成景

（記者陳志仁／新北報導）為力挺本土農民、協助紓解農產過剩帶來的產銷壓力，新北市三重區慈愛里里長李國華今（1）日在慈愛里辦公處前舉辦「發高麗菜搶救農民」公益活動；此次準備1,000顆新鮮高麗菜免費發送給里民，採「一戶一顆」方式，吸引大批居民排隊領取，現場氣氛熱絡溫馨。

活動當天也邀請新北市議員陳啟能辦公室執行長陳俊維到場共襄盛舉，肯定慈愛里結合公益與社區服務的用心作為，不少里民一早前來排隊，手中提著高麗菜，直呼「有拿又有感」，也為農民盡一份心力；李國華指出，近期受到氣候與產量影響，高麗菜供給增加、價格波動，對農民生計造成不小壓力。

李國華認為，身為基層里長，希望透過實際行動支持台灣農業，同時讓里民能享用新鮮、安全的在地農產，強調基層服務不在口號，而是把有限資源用在最需要的地方，讓農民與里民都能感受到實質幫助；未來將持續結合公益行動與環境美化，推動更多貼近民意的服務措施，打造溫暖、宜居的幸福社區。

圖／不少里民手提高麗菜、在彩繪牆前拍照留念，直呼「有拿、有看、又療癒」。（新北市議員陳啟能辦公室提供）

除了公益行動外，慈愛里近年持續推動的環境改善成果，也在活動中成為焦點；許多民眾領菜後，也注意到里辦公處周邊巷弄煥然一新，牆面上的「貓咪彩繪牆」色彩鮮明、神情生動，為原本樸實的街景注入藝術氣息，成為社區最新打卡亮點。

李國華特別感謝市議員陳啟能大力支持地方建設，協助爭取近40萬元專案經費，讓里內多年未改善的老舊牆面得以翻新，打造具特色且有溫度的公共空間；陳俊維則表示，彩繪牆構想來自里長對社區的長期觀察與規劃，團隊在接獲反映後，全力協助經費爭取，期盼透過藝術美化提升生活品質、凝聚社區向心力。

