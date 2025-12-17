陳俊聖當選北市電腦公會理事長 盼致力產業國際化

（中央社記者潘智義台北17日電）台北市電腦公會今天舉行第18屆第1次理監事會，順利選出常務理監事、監事會召集人，宏碁董事長暨執行長陳俊聖當選第18屆理事長，並完成新舊任理事長交接。

陳俊聖指出，台北市電腦公會未來除繼續和政府充分溝通產業需求，更將和大家共同努力，讓產業在面臨眾多外部挑戰，仍能朝更加國際化邁進。

他表示，觀察全球地緣政治緊張、供應鏈重組等各項重大的外部環境改變，如何國際化仍將是台灣產業持續面臨的重大挑戰，公會將和所有產業夥伴共同努力，讓台灣資通訊產業越做越好。

新一屆所有理監事會成員都推崇彭双浪理事長6年任內，不論是對產業發展、政策建言、會務推動等方面，都有非常傑出的貢獻。圓滿卸下重任的彭双浪表示，過去6年在很艱苦的狀況下，大家都做出很好的成績，相信新一屆理監事會一定能夠讓公會更發揚光大。

台北市電腦公會從1974年成立，歷經個人電腦、網際網路、智慧型手機等多次產業典範轉移，在各屆理事長和理監事帶領下，積極向政府建言並協助政府落實政策、舉辦和參加國內外重要展會，協助產業掌握市場商機，配合產業發展培育人才等，幫助產業順應發展潮流。

台北市電腦公會表示，過去6年緊扣數位台灣、智慧國家的政策脈動，與政府協力推動數位轉型、人才培育、新創扶植、AI治理與城市永續，在產官學間扮演極為關鍵的橋梁角色。

陳俊聖指出，台北市電腦公會以往在人才培育、數位轉型、政府採購等產業關注方向，積極向政府建言，未來也將就產業需求敢言、能言，和政府充分溝通。（編輯：張良知）1141217