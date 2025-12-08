陳俞融憂台中300噸廚餘去化恐成災難 吳勝忠：外埔綠能二期規劃中 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市每日約產生300噸廚餘，其中，有124噸為養豬用熟廚餘，但因應非洲豬瘟及禁用廚餘養豬政策，現主要以焚化處理，市議員陳俞融今（8）日指出，「外埔綠能生態園區」每日僅能處理6.57公噸熟廚餘，卻在「清潔隊管理─業務費」中，編列「委託廠商辦理外埔綠能生態園區廚餘委託處理費及履約管理計畫」3400萬元，要求市府提出具體承諾，否則預算應凍結。

環保局長吳勝忠表示，外埔綠能二期正請廠商好好規劃中，也希望能夠盡快完成。

廣告 廣告

陳俞融說，廚餘養豬將面臨「落日條款」，未來後年全面退場，這對台中市來說，不是未來的挑戰，而是「現在的災難」。她說明，根據市府資料，今年（114年）1至8月，台中市從每日產生的「熟廚餘」（養豬廚餘）高達124公噸，但「外埔綠能生態園區」，目前每日竟只能處理6.57公噸的熟廚餘，中間高達117公噸的缺口，全部往焚化爐塞。

「完全突顯市府缺乏前瞻規劃。」陳俞融批評，為了急就章焚化廚餘，垃圾車為了進場大排長龍，甚至因為廚餘含水量過高，導致貯坑滑坡、焚化爐熱值下降、設備損壞風險大增，市府現在才緊急向民間「租用」脫水設備，這根本是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的補破網行為。

陳俞融提到，外埔園區號稱綠能示範，卻無法吸納主要的熟廚餘，導致廚餘被迫進焚化爐燃燒。在市府提出明確的「外埔二期擴建期程」與「提升熟廚餘處理量能」的具體承諾前，3400萬的管理費應予凍結。

陳俞融另外指出，文山焚化廠操作管理費明年高達2億2千多萬。如果市府持續讓高水份廚餘進爐，造成爐體壽命減短、歲修頻率增加，這筆操作維護費就是被錯誤政策浪費掉的。她強調，廚餘是錯置的資源，不是垃圾，請不要再用「租脫水機」這種臨時抱佛腳的心態治理城市，應真正落實廚餘資源化。

陳俞融憂台中300噸廚餘去化恐成災難 吳勝忠：外埔綠能二期規劃中 7

台中市環保局表示，外埔綠能生態園區2019年7月9日啟用，以厭氧發酵產生沼氣方式發電，每個工作天約收110公噸生廚餘，全年可處理近3萬公噸廚餘，但在熟廚餘部分，由於此前大多賣給養豬場，廠商評估較無市場，遲無建置計畫，市府已請業者盡快提出新的報告。

照片來源：陳俞融辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

全國人行道普及率未達5成 麥玉珍爭取中央補助改善大里19甲

市政路延伸工程 陳大田：完成後可有效紓解台灣大道交通壅塞

【文章轉載請註明出處】