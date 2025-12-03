陳信利點亮仁義重劃區 聖誕送暖凝聚最溫暖大家庭

（記者陳志仁／新北報導）新北市三重區「仁義重劃區」從早年一片荒地，逐步發展成兼具生活便利與人情溫度的新興社區；今年社區大型親子活動邁入第五年， 11 月起連續一整月推出系列主題活動，並同步募集愛心發票，捐贈給在地公益團體「第一社會福利基金會」，基金會亦於 12 月 2 日到場頒發感謝狀。

圖／「第一社會福利基金會」到場頒發感謝狀。（五常里長林忠諺提供）

11 月 29 日祈福點燈儀式當天，五常里長林忠諺、元富信建設董事長陳信利與陳怡榮父子共同主持，並邀請「第一社會福利基金會」師生一同參與；現場準備聖誕襪與祈福卡，民眾憑紙本發票兌換，在漫天人造雪中寫下祝福與心願，再將祈福卡掛上象徵幸福的大型旋轉木馬，讓整個社區沉浸於濃厚節慶氛圍。

陳信利表示，元富信建設選擇進駐仁義重劃區，不僅是看見區域發展潛力，更希望以企業力量陪伴社區成長；他期望透過長期支持地方活動，能讓居民彼此更熟悉、促進交流，使這片新興重劃區不只是建築物的集合，更能成為一個彼此關懷、充滿溫度的家園。

圖／三重區「仁義重劃區」的大型親子活動邁入第五年，吸引逾 4000 人次參與的「聖誕萌樂園—聖誕送暖分享愛」。（五常里長林忠諺提供）

林忠諺指出，11 月連續三週的「萬聖節萌萌夜—變裝踩街」、「萌寵農遊—新北農特產及萌寵大集合」，及吸引逾 4000 人次參與的「聖誕萌樂園—聖誕送暖分享愛」三大活動，之所以場場熱烈，是因為仁義重劃區內近 30 個社區都以「一家人」心境共同投入；感謝元富信建設長期支持，也謝謝每位居民的參與。

