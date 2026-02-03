陳修將棄保潛逃遭圍捕搜出槍彈 二審仍判6年6月

（中央社記者蘇木春台中3日電）前76行者遺體處理團隊召集人陳修將虐打女友致死，判刑10年10月定讞卻潛逃，去年5月落網時持有槍彈，一審判刑6年6月，上訴台中高分院後，今天遭駁回、維持原判，仍可上訴。

依據檢方的起訴書指出，陳修將民國114年4月初，在台南市關廟區從一名男子取得非制式手槍1支、彈匣2個及裝有子彈50顆的子彈盒2個，同年5月5日晚間在彰化縣員林市被警方圍捕時查獲。

彰化地檢署偵辦後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴陳修將。彰化地方法院去年10月審理後，判處6年6月徒刑。

案經上訴台灣高等法院台中分院審理後，今天二審宣判上訴駁回，全案可上訴。

陳修將被控於110年間，在彰化縣埔心鄉某汽車旅館內，毆打胡姓女友引發創傷性休克，送醫不治，他被依傷害致死等罪判處有期徒刑10年10月確定；陳修將應於113年5月31日報到執行，卻拒不到案逃亡，彰檢同年8月2日發布通緝。

彰化縣警察局刑事警察大隊114年5月5日，在員林市逮獲陳修將，並查扣槍彈等物，過程中陳修將強力拒捕，持辣椒水攻擊員警，經警方合力制伏歸案，隔天發監執行。（編輯：李錫璋）1150203