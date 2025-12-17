陳修將虐死女友「入獄前逃亡」 持槍被逮聲稱「有自首」拚減刑

陳修將持槍彈逃亡，他主張落網時有說自己有槍，認為符合自首要件，想拚減刑。（翻攝自臉書）

遺體修復團隊「76行者」前召集人陳修將4年前懷疑女友和其他人有曖昧，多次施暴將女友虐死，遭判刑10年10月定讞，然而他在入獄前棄保潛逃，今年5月在彰化員林被逮。他落網時身上持有槍彈，今年10月被判刑6年6月；台中高分院今（17日）開庭，陳修將主張他在警方還沒上銬時就有說自己身上有槍，符合自首要件，請求依法減刑。

台中高分院今召開準備程序庭，陳修將主張警方查緝當下，他被上銬前就向警方表明自己有持槍，而非事後被動查獲，辯護律師請求勘驗警用密錄器影像，釐清是否符合自首減刑的條件。

陳修將主動自首？ 法庭勘驗2段密錄器畫面

法官勘驗當時畫面，第一段畫面顯示陳修將被警方壓制在地、這時手腳已被上銬，但被未聽見其他有說身上有槍。

第二段影像開頭則有出現一名男子的聲音說「身上插一支」，法官問他這個聲音是否是他，陳表示那個聲音就是他。然而檢方認為影像內容還有需要釐清空間，關鍵在於該句話是否出現在警方掌控局勢之前，因此請求傳喚當時辦案的員警出庭作證，還原案發過程。

陳修將為何被判刑？ 竟棄保逃亡近1年

已婚的陳修將2021年在摩鐵虐死22歲胡姓女友，二審遭判10年10月徒刑，去年4月上訴遭最高法院駁回，全案定讞，但去年8月卻突然傳出，陳修將以30萬元交保後就消失，傳喚、拘提找嘸人，檢方聲請裁定沒入保證金，逃亡近1年才在員林落網。

