陳偉杰推運動友善城市 成功爭取淡水第1座室內匹克球場

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為回應新北市淡水地區快速成長，運動人口增加，擔任新北市匹克球委員會主任委員的新北市議員陳偉杰，成功爭取將淡水國民運動中心全面優化，納入專業室內匹克球場規劃。陳偉杰表示，這項設施升級，預計在國民運動中心3樓設置8面多功能球場，並徹底解決場地西曬問題，為市民打造淡水第1座高品質室內匹克球場。

陳偉杰指出，為加速場地規劃，他持續與新北市政府體育局及淡水國民運動中心新經營者溝通協調，促使運動中心已於今年9月22日正式點交，並隨即啟動全面整修作業，以確保匹克球場能儘快依規劃完成設置。未來，不只滿足球友們對優質場地的期待，更將淡水推向北台灣匹克球的重要發展區域。

此項整修規劃的主要目標是優化運動空間的使用效能，陳偉杰確認，國民運動中心3樓綜合球場將設置8面可同時作為羽球與匹克球使用的多功能場地，這項設計除了重新調整場地畫線和燈光配置之外，最重要的是徹底解決了長期困擾使用者的西曬問題。他表示，透過這些完善的設施，將為民眾打造一個更專業、更安全、更舒適的室內運動環境。

陳偉杰表示，未來設施啟用後，淡水球友可就近享有高品質的室內運動空間，有效提升運動便利性，而此一規劃不僅將成為淡水地區的重要運動新地標，更象徵新北市落實「運動友善城市」政策的具體成果。他期盼透過完善的體育設施與更舒適的運動環境，帶動淡水成為北台灣的運動熱區，鼓勵更多市民投入健康生活。

照片來源：新北市議員陳偉杰臉書翻攝

