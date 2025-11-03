陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有

陳偉殷獲得MLB頒發的終身通行證。（圖／報系資料照）

前旅美左投陳偉殷於3日在臉書分享一段開箱影片，興奮展示來自美國職棒大聯盟（MLB）寄來的「終身通行證（Lifetime Pass）」，象徵他在大聯盟八個球季的貢獻與榮譽。這張被球界稱為「黃金票」或「白金卡」的特殊卡片，是MLB頒發給符合年資的退役球員的最高肯定，也讓陳偉殷成為繼王建民之後，成為台灣史上第二位獲得此榮譽的球員。

影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。

陳偉殷收到大聯盟頒發的「終身通行證」。（圖／翻攝臉書／陳偉殷）

這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，印有MLB標誌與持卡人姓名。持卡人可終身免費進入全美任何一座大聯盟球場觀看例行賽，並可攜帶一名賓客同行，堪稱榮譽與尊重的象徵。

根據大聯盟規定，凡球員在MLB效力滿8個完整球季，或球團職員任職滿25年，即可獲頒此卡，顯示其在職業體壇的長期貢獻。知名日籍球星鈴木一朗亦為卡片持有者，他為了收藏，還特地請求MLB另寄一張用作裱框。

陳偉殷的職業生涯自2004年起在日本中日龍隊展開，之後登上美國大聯盟舞台，2012年起效力巴爾的摩金鶯隊，2016年再與邁阿密馬林魚隊簽下5年8000萬美元合約，創下台灣球員最高合約紀錄。他在大聯盟共出賽219場、先發170場，累積59勝51敗、防禦率4.18，主投超過1064局，送出846次三振。

結束旅美生涯後，陳偉殷曾效力日本羅德海洋與阪神虎隊，也挑戰美國獨立聯盟。今年2月，他正式宣布結束長達21年的職棒生涯。

目前台灣僅有王建民與陳偉殷兩人獲頒MLB終身通行證。王建民曾效力洋基、國民、紅人等隊，擁有超過九年大聯盟資歷，也享有此榮譽。

