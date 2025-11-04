陳偉殷開箱驚喜！獲MLB終身通行證 第二位台灣傳奇

恭喜陳偉殷獲得MLB終身通行證，成為繼王建民之後，第二位獲此殊榮的台灣球員！這張「傳說卡」不僅能讓他免費觀賞所有MLB例行賽，還能攜帶一位同行者，以平均票價計算，一年價值近25萬台幣。陳偉殷在開箱影片中驚喜地展示這張標有編號的通行證，直呼是「傳說中的神奇小卡」。MLB生涯8年的陳偉殷總計拿下59勝、846次三振，61歲後還能領取每月超過60萬台幣的退休金，令人稱羨不已！

旅美左投陳偉殷，在社群上開箱「大聯盟通行證」，享有終身免費進場看球賽的權益。（圖／翻攝chenweiyin0721）

陳偉殷在開箱影片中展示了這張標有編號的通行證，並驚訝地表示：「我沒有訂錢包，這是什麼？」當他看清卡片上寫著「Lifetime Pass」時，不禁倒抽一口氣，稱這是「傳說中的神奇小卡」，是美國職棒大聯盟送來的禮物。這張通行證的珍貴程度可見一斑，連鈴木一朗拿到時都特別將它裱框珍藏。

廣告 廣告

「大聯盟通行證」獲取資格相當困難，除了是在大聯盟待滿８年的球員之外，如果是球團人員，則需要待滿25年。（圖／翻攝chenweiyin0721）

棒球球評許維智表示，陳偉殷在MLB生涯總共拿了9000多萬美金的薪資，持有這張通行證不只能免費入場，還能安排在內野或進入貴賓室觀賞比賽。MLB每支球隊每年有81場主場比賽，平均票價約50美金（約4050元台幣），若以兩人同行計算，一年可省下近25萬台幣。

陳偉殷在旅美的8年職業生涯中，在大聯盟拿下59勝，繳出846次三振的亮眼成績。許維智還透露，陳偉殷和王建民在61歲以後還有退休金可以領取，每月可領超過60萬台幣。

王建民也有收到大聯盟通行證，跟陳偉殷兩個人是全台唯二擁有通行證的球員。（圖／TVBS）

相較之下，其他台灣旅美好手如郭泓志雖效力7個球季但實際在大聯盟只待了約4年114天，陳金鋒從2002年至2005年效力但大多時間不在40人名單內，林子偉因多次在大聯盟和3A間升降，實際只待了約2.051年，而「國防部長」則效力5個球季。想要獲得這張珍貴的「傳說卡」，仍需台灣新秀們繼續努力。

更多 TVBS 報導

MLB／陳偉殷收到「傳說金卡」！生涯8年締造傳奇 全台僅2人有

道奇山本由伸先發好投逼出G7 3：1氣走藍鳥成功續命

台灣vs.新加坡真實薪資大揭密！一項差「5倍」 她曝選擇定居關鍵

退休金危機！勞保年資恐遭「這4情況」排除 退休金縮水了

