陳偉霆半裸床照曝光！兒子趴背入睡 何穗「愛的視角」甜炸社群

記者林宜君／台北報導

知名男星陳偉霆近年憑藉戲劇作品再度受到關注，私生活 Recognize 一向低調的他，日前因妻子何穗在社群平台分享家庭照，引發粉絲熱烈討論。畫面中，陳偉霆半躺在床上閉眼休息，剛出生不久的兒子安穩趴在他背上，父子倆一同入睡，畫面既溫馨又帶點隨性感，展現難得的居家日常。何穗也同步分享自己輕握寶寶小腳的照片，臉上滿是滿足笑容，幸福感溢於言表。何穗在貼文中感性寫下：「和你在一起的每一天，都像是我從未知道我所需要的禮物。謝謝你用我無法想像的方式填滿我的心。」字句被外界解讀，既是對孩子的告白，也像是對陳偉霆傾訴心聲。

何穗產後狀態恢復良好，身形依舊維持超模水準，也讓不少網友直呼「完全看不出來已經當媽」。（圖／翻攝自何穗IG）

事實上，陳偉霆與何穗於2024年對外證實迎來新生命後，逐漸以更自然的方式分享生活點滴。何穗產後狀態恢復良好，身形依舊維持超模水準，也讓不少網友直呼「完全看不出來已經當媽」。而陳偉霆近期在多場訪談中談到父親角色，坦言之所以選擇公開家庭生活，與自身成長背景有關。陳偉霆透露父親在自己13歲時過世，童年曾因缺乏父愛而感到遺憾，因此成為父親後，更希望能給孩子完整且不留遺憾的陪伴。

