陳偉霆孩子媽辣翻！產後首度露面「真實身材」太震撼：像沒生過

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國39歲男星陳偉霆近來憑藉跟趙露思搭檔合作《許我耀眼》，讓他的演藝事業再攀顛峰，而他不只事業有成，日前更無預警宣布升格人父，情定對象是中國超模何穗，讓網友們相當驚喜，如今一家人一舉一動都備受關注，何穗昨（11日）也曬出產後的近況照，真實身材立刻掀起討論。

何穗自從跟陳偉霆官宣生子後，終於在昨（11日）更新近況照，只見她身穿緊身瑜珈服，毫不遮掩的秀出產後真實身材，由於身材勻稱且腹部平坦，一點贅肉都沒有，完全看不出來已是孩子的媽，不少網友更是驚呼：「像是沒生過」、「超模的好身材」、「這也太自律了」。

事實上，何穗在2019年上海時裝活動首次被目擊跟陳偉霆同桌，直到2021年又被拍到同回住處，雖然中間一度傳出分手，但今年突然證實育有一子也證明兩人感情穩定。

何穗產後身材恢復迅速。（圖／翻攝自何穗小紅書）

