陳偉霆淚訴13歲喪父遺憾！為了「剛出世兒子」決定官宣結婚：想讓他的出生被祝福

陳偉霆在《VOGUE MAN》12月號專訪中，首次完整談到與何穗公開生子的原因。他重申自己一向抱持「不當未婚爸爸」的婚育觀，並表示之所以選擇對外說清楚，與他13歲失去爸爸的成長經驗有關，希望孩子從出生開始，就是在被祝福的狀態下來到這個世界。

外界對這次官宣感到突然，陳偉霆則解釋，這並不是臨時起意，而是一步步完成的計畫。他與何穗在2019年認識，期間歷經同居曝光、短暫分開又復合，直到2024年感情狀態穩定，才開始認真規劃生小孩。他也再次提到，自己早就認定「結婚後才生孩子」，這次只是把多年來的想法實踐出來。

他坦言，因為夫妻倆都身在演藝圈，才更不希望把孩子藏起來。選擇公開，是希望孩子長大後能清楚知道，自己的出生是被爸媽認真期待、祝福的，也能更有底氣面對這個世界。

談到內心最深層的原因，陳偉霆提起13歲那年爸爸突然過世，對他造成了長久的影響。他說，自己只能靠著幾張舊照片想像爸爸的模樣，「如果爸爸還在就好了，我不需要被照顧，只是很想讓他看到我每個階段的樣子。」

也正因為這樣，當他真的成為爸爸後，便開始思考要怎麼成為孩子眼中的榜樣。為了陪伴何穗待產，他推掉工作，全程陪她到加拿大，也把孩子第一次睜開眼、發出聲音的畫面記錄下來，做成影片留作紀念。

這次對外公布的時間點也經過安排，他特地選在主演作品《許我耀眼》播畢後才說明，避免影響作品討論度。巧合的是，他在愛犬離世隔天迎來孩子出生，就是一種交錯的人生節點，讓他更真實感受到生命的流動。

