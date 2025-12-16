陳偉霆秘戀何穗4年未公開！首曝官宣結婚生子原因：一切在計畫中

《許我耀眼》男主角陳偉霆官宣升格當爸，情定超模何穗。取自陳偉霆微博



香港男星陳偉霆與中國女星趙露思合作都會劇《許我耀眼》創下高收視，10月間突宣官升格當爸，情定秘戀四年的超模何穗。陳偉霆在《VOGUE MAN》12月號專訪提到，這並不是臨時起意，而是一步步完成的計畫，之所以選擇對外說清楚，是他在13歲失去爸爸，「我們不想把小朋友藏起來。等小朋友長大了之後，我希望讓他知道：你的出生是被爸爸媽媽祝福的，也給了我們面對世界的勇氣。」

39歲陳偉霆曾與Angelababy交往，兩人的戀情維持4年。之後與香港女藝人蔡卓妍公開戀情，兩人之前合作電影《美麗密令》，但在2015年9月20日，於微博宣佈正式分手。之後便多次被拍到與超模何穗交往，但雙方始終未對外證實。

陳偉霆今年10月18日突然在微博曬出超音波照，「爸爸、媽媽還有他」，照片共有三張，一張是陳偉霆拿著超音波照，第二張是何穗大腹便便，第三張是他抱著一名嬰兒。該篇貼文同步tag秘戀多年的超模何穗，正式認愛官宣結婚生子。

