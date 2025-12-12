陳偉霆首度談「官宣當爸」內幕超暖：一切都在計畫中

陳偉霆近日大方透露「官宣當爸」原因。（圖／翻攝自微博 William威廉陳偉霆）

大陸男星陳偉霆因主演陸劇《許我耀眼》再次迎來事業高峰，劇集開播後收視亮眼，人氣攀升。他也在今年10月無預警於微博宣布自己已升格當爸的消息，更讓粉絲震驚又驚喜，陳偉霆多年來與大陸超模何穗傳出戀情但兩人始終未正面回應，突然公布已生子，消息一度衝上微博熱搜。近日陳偉霆接受《VOGUE MAN》專訪，首度親自解釋為何選擇此時公開，坦言：「在計畫之內。」

陳偉霆在訪談中透露，他與何穗在一起穩定交往多年，孩子的誕生不是「突然」，他大方坦言小朋友的到來是計劃內的，不想把小朋友藏起來，希望他長大後知道，自己的出生是被祝福的：「你的出生是被爸爸媽媽祝福的，也給了我們面對世界的勇氣。」，因為自己從小缺乏父愛，這也讓他在成為父親後格外重視責任感，希望能給孩子完整而溫暖的成長環境。

至於多年低調未公開認愛的原因，陳偉霆解釋，兩人希望保護彼此的生活，也不想讓戀情影響工作成為外界焦點，因此選擇低調過日子。但孩子的到來，不想讓兒子以「隱藏身分」長大，因此選在兒子滿月後，共同決定公開喜訊。

粉絲紛紛獻上祝福，直呼太暖了：「我可真的是太喜歡陳偉霆了，很有人格魅力」、「以責任守護成長，官宣滿是溫暖與底氣」、「坦坦蕩蕩，非常理解與同意他對感情的保護，即使知道會受到很多負面的批評，但為了心愛的人，他很有肩膀的做了這個決定。真男人」、「多好啊大大方方的官宣非常的溫暖呀」 。

