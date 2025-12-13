陳偉霆首談官宣當爸內幕 澄清生子絕非「意外」

男星陳偉霆於今年十月突然宣布與超模何穗迎來兒子，消息震驚外界。近日他接受訪問，不僅澄清生子並非意外，更坦言早已與何穗低調結婚，並公開了選擇在兒子滿月時公開喜訊的原因。

陳偉霆2011年曾公開表示自己「不當未婚爸爸」。他對《VOGUE MAN》透露，他與何穗其實已經交往多年並低調完婚，而孩子的到來也在他們的計劃之內。兩人婚前一直未公開認愛，是希望感情不要影響彼此的工作。隨著兒子出生，他們不希望隱藏孩子，而是希望孩子長大後知道自己的出生是受到祝福的，因此選擇在兒子滿月時主動公開。

陳偉霆說：「大家可能會說陳偉霆突然間扔了一個炸彈出來，但這不是炸彈，我們在一起很多年，沒有公開回應過，小朋友的到來是在計劃之內的。」看起來是突如其來的事，但對他們來說其實是按照心中願景計劃，按部就班達到的。

陳偉霆也分享了父親過世對他成長的影響，以及成為人父後的心境轉變。他的父親在他13歲時過世，這使他在成長過程中一直下意識地尋找榜樣。他坦言自己總在想「如果我爸還在多好」？渴望得到父親的認可。直到有了兒子，他才想清楚如何成為兒子的榜樣。

面對新生命的到來，陳偉霆完全沉浸在為人父的喜悅中，他將兒子的成長點滴一一記錄下來，並配樂剪輯成VLOG收藏。儘管孩子會哭鬧製造「噪音」，但他完全享受其中。他說：「就算他不停製造『噪音』，對我都是完美的天籟之音。」他分享了一個難忘的時刻：「第一次小朋友在哭鬧，我把他放在身上，他聽著我的心跳聲很安穩地睡著，是我覺得人生最美的瞬間！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導