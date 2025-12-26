陳偉霆：不能連第一步當爸的勇氣都沒有 首吐「被噴尿」育兒生活
娛樂中心／蔡佩伶報導
中國男星陳偉霆向來對於感情生活一直保持低調，豈料他在10月份證實跟女模何穗喜得一子，讓粉絲相當震驚，近日，陳偉霆接受陸媒訪問時也透露大方官宣的原因，感慨表示：「我不能連第一步當爸的勇氣都沒有」，同時還分享了育兒的觀念。
陳偉霆在節目中透露希望兒子是健康的小朋友，因此會帶他去體驗大自然，至於跟兒子的相處方式，陳偉霆表示「必須是朋友」，他表示小孩成績絕對不是首要，反而有良好的價值觀才是他所期許的，然而，初為人父的陳偉霆更藏不住喜悅，直呼有了小孩之後：「重新再活一遍」。
陳偉霆還加碼分享平常他會分擔育兒工作，笑說每次替兒子換尿布時，兒子都會尿尿，還做出一個被噴尿的手勢，瞬間逗笑主持人，事實上，陳偉霆曾表示之所以不愛談感情事，是基於保護，如今當了爸爸，他也希望孩子未來明白「你的出生是被爸爸媽媽祝福」，因此選擇在孩子滿月時公開。
