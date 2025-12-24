陳偉霆「兒子名字」遭王安宇公開說溜嘴 他高情商反應獲讚

陳偉霆10月同步宣布結婚及迎來兒子的喜訊。（圖／翻攝自微博 William威廉陳偉霆）

港星陳偉霆與大陸超模何穗，今年10月同步宣布結婚及迎來新生命的喜訊，震撼演藝圈，讓粉絲又驚又喜。據悉，夫妻倆對孩子相當保護，兒子目前約2個月大，名字與長相至今都尚未公開，沒想到，近日卻在節目中意外曝光了孩子的英文名，引發熱議。

陳偉霆與好友王安宇一同登上旅行實境節目《現在就出發》第3季，在國外逛街時，陳偉霆看到小禮物立刻想到買來送兒子，此時，王安宇順口接著說：「給Winston買一個。」話一出口，他立刻意識到自己似乎說漏嘴，陳偉霆從未公開過孩子的英文名，隨即走到對方面前尷尬道歉：「你是不是還沒有公布他的名字」。

原以為場面會瞬間降溫，沒想到陳偉霆不但沒有動怒，反而還笑著安慰王安宇：「沒有，那你幫我公佈也挺好的」，甚至還對王安宇說了聲：「Thank you」，輕鬆態度也讓王安宇明顯鬆了一口氣，成功化解尷尬氣氛。

相關片段播出後迅速在網路上流傳，陳偉霆的高情商反應獲得網友一致好評，紛紛留言表示：「陳偉霆性格真的太好了」、「朋友說錯話還幫忙找台階」、「能玩在一起的人果然都很溫柔」，也有不少網友稱讚王安宇反應真誠可愛，兩人互動十分自然。

事實上，陳偉霆日前曾在訪談中談及家庭與孩子，透露他與何穗穩定交往多年，孩子的誕生並非「突然」，而是兩人計畫中的人生階段。他坦言，不希望刻意把孩子藏起來，希望孩子長大後能知道，自己的出生是被祝福的，「你的出生是被爸爸媽媽祝福的，也給了我們面對世界的勇氣。」，這次在節目中展現的溫柔，也讓外界再次看見他成為人父後的成熟狀態。

