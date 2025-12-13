陳偉霆「藏愛4年」未公開震撼原因曝 首認官宣生子：一切在計畫中

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國39歲男星陳偉霆近來憑藉跟趙露思搭檔合作《許我耀眼》，讓他的演藝事業再攀顛峰，至於感情方面，他與超模何穗緋聞傳了4年從未認愛，豈料首度官宣竟是生子，對此，陳偉霆在受訪時也曝光原因，坦言一切「都在計畫當中」。

陳偉霆日前接受雜誌《VOGUE MAN》訪問，透露公布有小孩也許會讓大家很驚喜，不過他不希望因為是公眾人物身分，就讓小孩一直藏著，陳偉霆表示想在小孩長大後明白「你的出生是被爸爸媽媽祝福」，同時也是給了他跟何穗面對世界的勇氣。

此外，陳偉霆還提到生小孩並非「突如其來」，而是按照人生規劃去進行，如今也選在小孩滿月的時候公開，至於陳偉霆跟何穗多年來為何沒有認愛，陳偉霆坦言不願談論感情生活，「是基於保護」，更不想讓感情影響到彼此的工作，一番言論不只破除何穗「未婚先孕」的外界傳聞，也讓網友稱讚陳偉霆很有擔當。

陳偉霆和何穗拋出升格父母震撼彈。（圖／翻攝自陳偉霆微博）

