陳傑憲出新書談12強賽 稱團隊與運氣造就自己

統一獅外野手陳傑憲表示，「東京巨蛋很大，觀眾很多，可是你的耳朵是聽不到聲音的，你的眼睛也永遠只會看著投手，很想要去擊敗他，我覺得那個企圖心，是我以前到現在都沒有過的。」

12強冠軍賽敲出致勝3分砲，陳傑憲以一生就這麼一次的打席來形容，而跑壘當下很激動興奮，腦袋一片空白，無意識地做出了比球衣胸口的動作。

陳傑憲指出，「運氣造就了我，而且我覺得是團隊造就了我，今天沒有陳晨威的上壘，沒有林立的上壘，怎麼會有我的全壘打，今天沒有林家正的全壘打，怎麼會讓我在打擊區的時候，能夠就是不要這麼的緊繃。」

廣告 廣告

是團隊和運氣造就了自己，在國家隊當隊長，陳傑憲更是從懷疑扛不扛得住，到慢慢學會到稱職，而經典賽明年3月就要開打，媒體好奇，總教練曾豪駒來電了嗎？

陳傑憲表示，「有啦，就是基本上就有詢問，我這邊的回應就是，如果我真的有機會的話，我會想要去打，但我的傷勢還在，最主要還是要看我的傷勢會不會怎麼樣，其實在前幾天已經有在治療，我們還需要等待大概快1個月時間。」

陳傑憲說也想參加WBC，但還是要看身體狀況，12月開始執行技術訓練後，就會有明確答案，而首次出書，首刷就突破1萬本，他感謝大家的愛戴，希望看完的人能正面看待不順遂，重新燃起對棒球或人生目標的熱愛。