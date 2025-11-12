陳傑憲出新書《突破極限的信念》 首刷「破萬本」未來有望推日文版

統一獅隊長陳傑憲今（12）日推出首部著作《突破極限的信念》，首刷預購便突破萬本。圖／記者鄒保祥攝

統一獅隊長陳傑憲今（12）日推出首部著作《突破極限的信念》，首刷預購便突破萬本，放在現今書市中成績亮眼。陳傑憲表示，希望這本書能成為鼓舞年輕球員與熱愛棒球讀者的力量來源，「過程比結果更重要，大家都想有好結果，但往往忽略最辛苦的過程。」

陳傑憲透露，出書契機其實來自聯經出版社的主動邀約，「一開始其實有點排斥，也覺得自己還沒退休，出這個幹嘛？」但在Adam哥（王啟恩）的鼓勵下，決定將12強賽的心路歷程與背後故事寫進書裡。「如果能透過這本書鼓勵到更多人，不管是打球的或在工作上遇到困難的人，都能從低潮中爬起來，那這本書就有意義、有價值。」

陳傑憲說，希望打棒球的小朋友能從書中了解這條路並不簡單，要學會面對失敗與挫折，重新站起來，「只要不放棄，就能找到前進的力量。」

對於銷量期待，陳傑憲笑說現在多數人透過網路預購，「但會去書店的人，有可能是不認識我的人。如果剛好看到《突破極限的信念》，希望能翻一下、看看內容，有興趣就帶回家。」陳傑憲也感謝聯經出版的支持與肯定。

至於是否會推出海外版，陳傑憲透露有朋友提過日文版的可能性，出版方回應：「現在AI翻譯很方便，也歡迎日本出版社來找聯經合作。」



