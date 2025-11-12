陳傑憲推出新書《突破極限的信念》 回顧生涯轉折：12強全壘打是最難忘一刻
統一獅明星外野手陳傑憲今（12）日正式推出新書《突破極限的信念》，從構想到正式出版，陳傑憲笑說一開始其實有點排斥，「12強冠軍不是我一個人的功勞，而是整個團隊的成果。」經過與出版社多次討論，才決定以「團隊如何成功」為主軸，穿插個人故事。陳傑憲說，過去看著恰哥（彭政閔）、周思齊學長出書，如今自己也能坐在台上分享，「真的很開心，也很感謝聯經（出版社）的肯定。」
陳傑憲表示，這本書讓自己重新找回熱愛棒球的初心，「印象最深的不是職棒生涯時期，而是小時候打球的回憶。原來是因為喜歡棒球，我才能堅持到現在。」陳傑憲說，今年球季中又重新燃起對棒球的熱情，「成績不一定最好，但那份熱愛被重新點燃。」
談起出版過程，陳傑憲笑說「真的滿辛苦的」，訪談常常聊到失眠，「要一直回想以前的事，一週還有五到六場比賽要打，但看到這本書完成後，一切都覺得值得。」
書中以漫畫重現12強總決賽名場面，陳傑憲笑說自己從小就愛漫畫，「小時候看太多字會想睡，但漫畫有圖片能激發想像力。」陳傑憲也開玩笑說，「漫畫裡的我畫得比本人還帥。」
陳傑憲透露，新書發行同時也推出新版簽名，「以前的簽名太複雜，這次重新設計，從10月、11月開始大家拿到的都是新版。」陳傑憲笑說曾被開玩笑建議用左手簽名，「結果我也真的試了。」
身為隊長多年，陳傑憲回憶起林岳平教練的一句話：「隊長不是只顧好自己，要去幫團隊爭取、觀察每個人需要什麼。」這句話成為自己領導上的轉折點，「讓我學會什麼叫真正的帶領。」
至於接任國家隊長的過程，陳傑憲坦言原本想拒絕，「我覺得有很多人比我更適合。」後來「龍貓」曾豪駒總教練鼓勵他用場上的熱情感染隊友，「聽完我就放下心，因為那就是我平常的樣子。」
談到2020年從游擊手轉換到外野手，陳傑憲說那是生涯的關鍵時刻，「當時信心全沒了，但我決定強化打擊，用優勢彌補弱點。」那一年他拿下打擊王、安打王，也幫助球隊奪冠，「那段經歷讓我學到，山不轉，路轉；路不轉，人轉。」
如今陳傑憲已成為外野金手套四連霸，特別感謝郭俊佑教練的指導，「每天都陪我特守，像速成班一樣。」陳傑憲說，比起打擊王，更重視金手套，「希望能挑戰五連霸、六連霸。」
談到12強那支三分砲，陳傑憲坦言，「當下只想著不要打成雙殺，設定紅中偏內去拉打。」上場前陳傑憲閉上眼並告訴自己「你可以的」，那幕畫面成為經典。「那一刻我完全聽不到觀眾聲音，腦中只有投手，整個人全神貫注，這是我人生最專注的一次。」
陳傑憲笑說，那支全壘打是「天時地利人和」的結果，「也許是神明保佑，但更重要的是隊友都上壘，才有那個機會。那是我棒球人生中最難忘的一刻。」
