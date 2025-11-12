陳傑憲新書發表 受餅總啟發

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊球星陳傑憲出版首部著作「突破極限的信念」，12日下午在台北晶華酒店舉行新書發表會。

陳傑憲在世界12強賽任「台灣隊長」， 他在新書發表會上透露，2019年「餅總」林岳平一席話「難聽話」讓他重新思考，讓他成更稱職的隊長，把熱情活潑的態度渲染給隊友、幫助團隊。

中職統一7-ELEVEn獅隊球星陳傑憲出版新書「突破極限的信念：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白」，內容結合文字與熱血漫畫，呈現「台灣隊長」陳傑憲的心路與信念。

書中敘述他幼時窮困的生活磨練他更堅強，他超喜愛棒球，但國中曾因為被教練誤會，負氣離隊，過了1、2個月後，發現好像沒有棒球不行，「我是因為棒球得到肯定、自信，我真的超愛棒球」，重新回到場上，遇到挫折也更能堅持、忍耐走下去。

回憶當初接到世界12強棒球賽總教練曾豪駒的電話，曾豪駒希望他擔任「台灣隊長」，陳傑憲第一時間回覆「我的命格沒有這麼硬，在統一當隊長，都沒帶領球隊拿過冠軍」，但陳傑憲回憶，曾豪駒給他的任務是「把熱情活潑的態度渲染給隊友」，這就是他平常做的事情、也是他擅長的事，最後接下任務。

陳傑憲在世界12強棒球賽帶領台灣隊展現很好的領導力，但陳傑憲表示，外界肯定他擔任隊長的能力、把團隊領導得很好，是因為2019年「餅總」林岳平一席話「不算好聽的話」，讓他思考和改變很多。

陳傑憲回憶，2019年在隊友互推下當上統一獅隊的隊長，但那年他的表現不是很好，也有遇到傷勢，在二軍遇到林岳平時，「他跟我說，你這個隊長當的好像沒什麼用，身為隊長，不是把自己顧好就好，是要為團隊爭取，要觀察團隊需要什麼、要你幫忙什麼，幫助團隊爭取更好的權利。」

陳傑憲表示，對於隊長的身分，沒有想要特別得到外界的認同，只是希望可以把團隊的氣氛帶好，把大家凝聚在一起為了同一目標努力，「我不在乎外界怎麼看我，只要我有幫助到大家，我就會覺得心情很好、覺得很棒。」