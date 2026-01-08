陳傑憲生日遇結婚5周年 辣妻綺綺逆天長腿不藏了

陳傑憲（左）生日遇結婚5周年，綺綺逆天長腿不藏了。（資料圖／陳俊吉攝）

中職統一7-ELEVEn獅外野手陳傑憲2024年擔任中華隊在12強賽的隊長，憑藉俊俏外型及超強實力擄獲許多粉絲，更獲封「台灣隊長」稱號。而陳傑憲日前迎來32歲生日，也是與前啦啦隊女神綺綺（Hailey）結婚5周年，他罕見在社群甜蜜放閃。

陳傑憲7日在社群曬出多張照片，只見他與家人、朋友到餐廳慶生、同樂，還有他與2個兒子一起切蛋糕，畫面相當溫馨。另外，他也曬出與綺綺的獨照，綺綺打扮時尚，下半身一雙白皙長腿完全展露，陳傑憲則幸福寫下：「我們從兩人世界升級成四口之家，謝謝老婆一直陪在我身邊，不管哪個階段的我們我都喜歡。生日願望就獻給這個家了，五週年快樂！」

而綺綺也分享全家福照，一家4口到海邊出遊，夫妻倆陸續擺出動作放閃，陳傑憲更將綺綺揹在背上，燦爛笑容難掩當下的喜悅，最後配文說道：「Happy 5th Anniversary & HBD to my Hubby! 這組照片完全就是我們生活的縮影：有吵鬧的孩子、有大笑、有擁抱，還有幼稚的我們。」

慶生動態曝光後，引來網友熱烈回應，「生日快樂！然後老婆真的很漂亮啦」、「隊長生日快樂」、「為什麼有人當爸還可以帥成這樣」、「愛情的模樣」、「真的是高顏值的一家」，甚至有人鼓勵夫妻倆再生一個女兒，「好可愛，多一個妹妹更熱鬧」、「很美好但還少一位小公主喔」。

