陳傑憲罕揭職涯低潮！「沒有球迷應援」黃鐙輝求拜師

台語啦啦隊養成實境節目秀《菜鳥仔 NICE PLAY》由黃鐙輝、若潼在棚內擔任主持人及觀察員一路相伴，10位菜鳥歷經超高壓實境挑戰，只為踏上真正的棒球開場舞台。本週六（3日）精彩收官將請出「台灣隊長」陳傑憲、吳念庭一起見證菜鳥仔蛻變，黃鐙輝也趁機向兩位球星學習職棒技巧，當場拜師學藝。

第七集「日子照過，路照行，留下的人繼續寫他的日記」，樂天女孩隊長曲曲、特級副隊長筠熹檢驗菜鳥仔苦練一個月的應援舞蹈，沒想到她們越看臉色越差，直言「你們各跳各的」、「不像一個團體」，讓菜鳥仔緊張到不知所措。經過曲曲、筠熹調整，惠雯、韓馨、建宇、糖糖、又贏、晴、露娜、波波7位菜鳥仔跟著筠熹、穎樂、岱縈等樂天學姐站上球場，在上萬球迷面前展現成果，那份突然湧上心頭的成就感都讓菜鳥仔紅了眼眶。

「台灣隊長」陳傑憲在第八集「一步一腳印，在球場留下夢想的軌跡」，談到過去沒有球迷應援的心酸，「我們隊友之間會互相喊話」，彼此勉勵。黃鐙輝趁機向陳傑憲、吳念庭學習打擊技巧，「如果我打得到球我就說你們兩位是我師父...」，話未說完，陳傑憲就說「如果打不到就千萬不要說」，相當幽默。

陳傑憲看菜鳥仔們為少棒比賽應援，想起從小追逐棒球夢的過程。（圖／公視台語台提供）

陳傑憲看著菜鳥為少棒比賽應援，不禁想起他從小追逐棒球夢的過程，「很感動，有稍微回想起我們從小打棒球。我對少棒感到很驕傲，希望他們認真努力，長大以後加入台灣職棒，甚至去日本、美國，大家一起為台灣棒球盡一份心力」。曾經旅日的吳念庭也說，他在日本不斷告訴自己要堅持，提醒自己想在日本當職棒選手的夢想。

黃鐙輝看著菜鳥仔就像在看自己女兒長大，不禁欣慰的說：「他們學會團隊合作，也學會關心隊友，最可貴的是，他們現在面對錯誤時，懂得『原來錯誤也可以很美麗』」，他勉勵大家，「真正能走到最後發光的人，是每一次的磨練過程都能學到寶貴經驗並成長的人」，期許菜鳥仔不要怕一時失敗，而是「勇敢做陣行」。舞蹈總監陸筱晴也有感而發，「舞台會記住你『努力的日子』，你們現在所有的挫折，我全部都走過。」鼓勵他們保持熱情、做好準備，迎接隨時可能到來的機會，身為老師她會在場邊為大家加油。

露娜、華華面對淘汰展現不同態度，讓人不捨。露娜樂觀的說，雖然淘汰，但她在《菜鳥仔》完成站上應援台的夢想，「去普門那一天就像真正在球場上應援，我圓夢了」，她感謝過去努力的自己。總給人一派輕鬆的華華，首次在鏡頭前淚崩，她邊哭邊說：「我只是很想得到別人的認同」，可惜最終未能圓夢。若潼心疼的表示，華華把大家當作朋友，想要得到大家認同，沒想到方法卻不一定適合大家，「但是這不代表她在別的地方就一定是不好」，相信華華未來可以找到志同道合的夥伴。



