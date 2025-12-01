陳傑憲羨慕韓國球星「長得帥」 眾人傻眼：先照照鏡子
去年在12強冠軍賽奪下MVP的「台灣隊長」陳傑憲近日推出新書《突破極限的信念》，分享自己的棒球人生與精神，最近也到YouTuber「志祺七七」的網路頻道受訪，暢談自己對台灣棒球的看法，當被問到自己棒球圈的偶像是誰，他說自己除了羨慕日籍球星大谷翔平以外，也很欣賞韓籍球星李政厚，因為李長得帥、球又打得好，讓女球迷為之瘋狂。這段話立刻掀起網友熱議，直呼陳傑憲：「頂著一張帥臉羨慕別人帥，嚴厲斥責😂」。
陳傑憲最近為了宣傳新書，來到志祺七七的網路節目大聊自己的棒球故事，也被問到對於台灣棒球與世界棒球的之間的差異。當節目企劃Wei問到他在棒球圈的偶像是誰，陳傑憲說同期他很欣賞大谷翔平，因為他能投又能打，與其說欣賞他會更覺得是「羨慕」，因為陳傑憲自己本身小時候也是當投手，結果「丟到手壞掉」，後來就專攻打擊，而大谷翔平可以二刀流，「你不羨慕嗎？」並讚大谷身材、臉蛋兼具，又會打球、還很自律，是所有棒球人的榜樣。
接著他又提到目前效力於MLB舊金山巨人隊的韓國球星李政厚，志祺好奇原因，陳傑憲秒答：「他長得帥！」他說，球打得好不好和天分、努力有關，而李政厚「球打這麼好，又帥又有型」，而且又很有sense，看他打球都會覺得很享受，每次他上場比賽的時候都會看到場邊的女球迷為他瘋狂，「如果我是女球迷我也會喜歡他」。陳傑憲認為，大谷是「世界的大谷」，而李政厚的魅力又和大谷不同，他期待見到這兩位他很嚮往的選手。
陳傑憲的訪談引發許多網友熱烈討論，大讚他的談吐非常謙虛，「雖然世界有大谷，但還好台灣有你」，還認為若論帥度陳傑憲應該不輸李政厚和大谷翔平；也有不少人開玩笑說他自己長得帥、竟然去羨慕別人帥，「你要不要先照照鏡子」「要不要先看看自己長什麼樣子，這句話居然變成稱讚」「你都已經是四爺的外型了還在那邊羨慕李政厚」「你要不要聽聽看你現在在講什麼」，作家謝知橋也在臉書轉發，直說：「陳傑憲真的沒有自知之明欸」「他知道自己也是嗎？他家沒有鏡子嗎？」笑翻眾人。
更多鏡週刊報導
林昶佐秀腹肌遭小草疑「不能當兵？」 網翻黃國昌身材照打臉：他也沒當
老公也攔不住！大阪勝尾寺眾人排「台灣達摩陣」 疑中國女闖鐵鍊惡意搞破壞
韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威 抗議中國觀光客增加
其他人也在看
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 17 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
WBC》「韓國贏不了台灣」 前日本隊投手教練辛辣評價並說一定要網羅大聯盟投手
上個月在東京巨蛋舉行的日、韓國家隊對抗賽，對戰結果為1勝1和。前職棒名將、曾擔任世界棒球經典賽(WBC)日本隊投手教練、現為日本NHK電視台球評的武田一浩所看到的，是與過去這兩隊激戰有些不同的景象。TSNA ・ 3 小時前
MLB》如何打敗宇宙道奇？小球隊老闆提議設立「薪資上下限」
「宇宙道奇」達成隊史首次世界大賽連霸，他們花了很多很多的錢，團薪帳單高達3.21億美元（新台幣100.7億，聯盟第2），對手藍鳥也付出2.39億美元（新台幣75億，聯盟第5）。棒球是北美4大聯盟唯一沒有薪資上限的球隊（棒球、籃球、美式足球、冰球），只有棒球可以組成真正的超級球隊。中時新聞網 ・ 5 小時前
徐若熙「搶人大戰」顯見台灣棒球「暴風式」成長！韓媒憂心：韓國棒球不妙了
體育中心／綜合報導中職味全龍「龍之子」在今年休賽季後宣布挑戰旅外，讓日、美職棒積極表態有意「搶人」，最後徐若熙也傳出落腳日職軟銀鷹，獲得3年總值超過15億日圓的大約；而根據美國《The Athletic》自由球員排行榜，名列第34名的徐若熙排名甚至還超越金河成，也讓韓媒相當憂心台灣棒球的「暴風式」成長，更直言：「未來台灣和韓國在國際賽的差距可能越來越大。」FTV Sports ・ 7 小時前
WBC／羅伯茲不想日本三本柱參賽原因曝 無奈管不了大谷翔平、山本由伸
世界棒球經典賽WBC將在明年3月展開，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前接受日媒《體育報知》專訪，自曝不希望「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希參賽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》徐基麟紀律問題遭戰力外 彭政閔有話要說
中信兄弟以個人財務因素，以及生活紀律問題影響到球隊為由，將徐基麟放在60人名單外以示警惕，二軍教頭彭政閔今對此語重心長，希望徐基麟好好跟「美美」鄭浩均學習。徐基麟跟鄭浩均有不少共通點，都是2022年選秀加入兄弟，「美美」是第1指名，徐基麟是第2指名，兩人都在加入中信後動過手肘韌帶置換手術。而鄭浩均已自由時報 ・ 1 天前
日職/軟銀王牌恐離隊 傳有原航平給5球團黃金議約期
日本職棒軟銀鷹王牌右投有原航平，預料會在明（2日）被球團移出球員合約保留名單，日媒報導，雖然他傳出有意再次挑戰大聯盟，但在投身自由市場後，他預料會優先和日職一共5支球隊進行會面。中天新聞網 ・ 4 小時前
MLB》高薪低效！美媒盤點「最糟長約」2日籍球星上榜
美媒《Bleacher Report》29日公布2026年大聯盟「最糟長約」前10名，其中兩位日籍球星上榜，分別是教士隊達比修有（第3名）與紅襪隊吉田正尚（第6名），引發球迷關注。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／先發輪值爆滿！專家曝道奇恐犧牲葛拉斯諾 當交易籌碼補外野牛棚
今年成功完成連霸的道奇，休賽季仍傳出將積極補強，近期有不少大聯盟內部人士透露，由於道奇先發輪值已經相當完整，不排除用強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）當作交易籌碼，來補足球隊弱項外野和牛棚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》感覺大谷翔平打擊有點迷失方向 Roberts：揮了很多壞球
洛杉磯道奇球星大谷翔平本季在重回投手丘，進行投球復健的同時，打擊上依舊繳出好成績。不過他偶爾也會出現明顯的低潮，對此道奇總教練Dave Roberts表示，他確實覺得大谷翔平有時在打擊上似乎有點迷失方向。TSNA ・ 1 天前
棒球》進球隊滿1年自動轉正職 合作金庫比以前更火熱
台灣電力與合作金庫是台灣南、北兩大業餘社會人強權，城市球隊這10多年變多了，隨著台灣職棒環境變好，青棒球隊有變多趨勢，台電與合庫在選手退役後有穩定職涯發展機會，合庫總教練王燕國30日屏東球場受訪說，合庫民營化之後，選手進球隊只要滿1年、表現符合教練團期待，1年後自動轉正職，他形容說，「合庫如果要你，半暝嘛爬去，說真的要進來真的不容易。」有人退役才有缺。TSNA ・ 19 小時前
沒有不可能！菊池雄星拿大谷翔平「曾被嘲笑的這件事」鼓勵球員勇敢追夢
體育中心／綜合報導效力於美國職棒大聯盟道天使隊日籍投手菊池雄星，近期回到家鄉岩手縣盛岡市舉辦演講活動，除了拿自己過去挑戰大聯盟，卻被說「很快就會回來」的經驗，還以大谷翔平「二刀流曾被嘲笑不可能」的例子，鼓勵年輕球員們要勇敢追夢。FTV Sports ・ 6 小時前
中職》台鋼雄鷹火速補強 確定網羅1投1捕！
台鋼雄鷹持續補強戰力，備戰2026球季，11月21日驚喜宣布與FA自由球員黃子鵬完成簽約，28日在各隊提交60人契約保留名單之後，台鋼雄鷹今（30）天再與投手賴智垣、捕手劉時豪達成加盟共識，厚實投捕戰力。投手賴智垣生涯120場出賽都是後援，其中2022年單季40場出賽，拿下17次中繼成功，防禦率僅1自由時報 ・ 1 天前
黑豹旗》看台變「宜蘭主場」！羅東高工奪亞軍、教頭許下更大目標
羅東高工今年闖進黑豹旗4強，已是隊史最佳成績，今天冠軍戰1:4不敵平鎮高中，隊史最佳成績以亞軍作收，這同時也是宜蘭縣學校參與黑豹旗的最佳成績。新莊棒球場今觀眾幾乎擠滿內野看台，不少觀眾都是羅東高工球員親友家長，總教練何昱德透露，光是學校就包兩輛遊覽車前來新莊，也有家長是自行前往，「對方（平鎮高中）可自由時報 ・ 22 小時前
NBA／20投16中！周志豪砍生涯新高32分 締造歐尼爾後最狂紀錄
灰熊1日作客國王，終場115：107拿下逆轉勝，華裔加拿大籍中鋒周志豪不但攻下生涯新高32分，還附帶17籃板、5阻攻，成為傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaqir O'Neal）後，首位球員能在8成命中率下，還締造如此恐怖的成績。三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前
冬盟》中職聯隊史上第1次 富邦潘奕誠先發僅1局49球掉7分退場
冬季聯盟台灣海洋30日澄清湖球場午場開賽先馳得點，下半局迅速陷入苦戰，富邦悍將25歲投手潘奕誠先發只投1局49球掉7分皆責失退場，這是中職聯隊出戰AWB史上首次單一投手登板1局最多用球數，海洋大幅落後。TSNA ・ 1 天前
經典賽》林子偉參戰WBC有意願 但身體復原狀況為關鍵因素
樂天桃猿林子偉在中職36年台灣大賽表現出色，是幫助桃猿奪得冠軍的重要功臣之一，被問及對於將進行的2026年第六屆世界棒球經典賽的想法，林子偉坦言有收到中華隊的詢問，但必須看身體恢復程度，才能確認是否再披國家隊戰袍。Yahoo奇摩運動 ・ 22 小時前
日職/軟銀搶3億搶「台灣至寶」徐若熙 日媒曝還有備案
味全龍25歲王牌投手徐若熙申請海外移籍制度後，日本職棒軟銀鷹隊端出3年總額約15億日圓（約3億元台幣）的大型合約，成功取得交涉權，日媒分析，對於將補強先發視為最大課題的軟銀而言，能讓「台灣至寶」點頭談判，確實完成最重要的一步。中天新聞網 ・ 1 天前
中職》奪冠後爆紅！日媒專訪12強隊長陳傑憲 曝生活大改變
中華隊去年在世界12強棒球賽擊敗日本，奪下首座一級國際賽冠軍，精彩的旅程仍令球迷歷歷在目。正值一周年之際，日媒《Full-Count》特別專訪「台灣隊長」陳傑憲，回顧這段築夢歷程及冠軍帶來的生活變化。中時新聞網 ・ 1 天前