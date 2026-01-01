陳傑憲聊「沒有啦啦隊低潮年代」 只能靠隊友互相喊話
黃鐙輝主持的公視台語台實境節目《菜鳥仔 NICE PLAY》迎來最終章，這個全世界第一個台語啦啦隊養成秀，在高壓訓練與真實舞台考驗下，見證10位菜鳥一路跌撞成長，終於站上真正的棒球場。
第八集聚焦棒球精神，陳傑憲談起沒有應援的低潮年代，坦言只能靠隊友彼此吶喊撐下去；吳念庭則分享旅日時反覆提醒自己的那句話不能放棄。黃鐙輝現場向兩位球星拜師學藝，笑說「打得到球就叫你們師父」，立刻被陳傑憲幽默回嗆，笑聲中多了真誠的交流。
看著菜鳥為少棒孩子應援，陳傑憲忍不住回想自己的起點，也向後輩喊話，希望他們未來能站上更大的舞台，為台灣棒球拚一口氣。黃鐙輝則感性形容，這段旅程就像陪孩子長大，「他們學會團隊、學會關心，也懂得原來錯誤可以很美麗。」
淘汰時刻同樣揪心。露娜帶著笑說自己已經圓夢，華華卻首次在鏡頭前潰堤，坦言只是想被認同。若潼心疼表示，方法不一定適合所有人，但不代表她不值得肯定。
