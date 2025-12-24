陳傑憲、黃筱雯分獲最佳男、女運動員獎

運動部昨（廿四）日於台北表演藝術中心球劇場舉行「一一四年體育運動精英獎頒獎典禮」，行政院長卓榮泰特出席頒獎典禮，並頒發終身成就獎，已故排球教練蔡崇濱獲本屆終身成就獎，由蔡崇濱之子蔡瀚文代表領獎，卓院長並頒發特別獎予十二強棒球賽中華代表隊。運動部長李洋的奧運金牌最佳搭檔王齊麟昨日也出席頒獎典禮，兩人共同頒發精英獎最佳運動團隊獎予中華女子拔河隊。昨日並揭曉本屆體育運動精英獎最佳男、女運動員獎、最佳教練等獎項，得獎人最佳男運動員陳傑憲、最佳女運動員黃筱雯、最佳教練曾豪駒、最佳運動團隊中華女子拔河隊、最佳新秀運動員江靜緣、最佳運動精神獎周天成。

卓院長致詞表示，每一次參加運動相關活動都感覺到熱血沸騰，體育運動是促進國人健康、國家團結的核心力量，將持續從政策與預算全方位支持選手，並積極布局二○二六年世界棒球經典賽與名古屋亞運等重要國際賽事，讓世界再度看見臺灣。

運動部長李洋表示，「所有得獎事蹟不單是肯定運動員或教練的競技成就，更是他們對臺灣運動的卓越貢獻。」李部長感謝今年在各大國際賽事中創造佳績的選手與教練，並期盼他們的拚搏精神持續在國際大放光芒，成為典範。

本屆「最佳男運動員獎」入圍者包括羽球新星丁彥宸、高爾夫悍將俞俊安、十二強MVP臺灣隊長陳傑憲、射箭強手湯智鈞，及健力紀錄收割機楊森，最終由陳傑憲摘下本屆最佳男運動員獎，身為棒球隊長的他除了凝結團隊士氣，帶領大家奮戰不懈到最後一刻，加上他個人在本屆賽會拿下打擊王、最佳防守球員、最佳外野手等獎項優異表現，成為中華隊取得世界冠軍的關鍵人物之一。

「最佳女運動員獎」同樣競爭激烈，連破三項舉重紀錄的陳冠伶、全能田徑女將陳彩娟、寫下世大運體操歷史的陳瑞安、拳擊金牌黃筱雯，滑輪溜冰新星劉巧兮皆於世界賽場展現壓倒性實力，各自擁有金牌、破紀錄或歷史性成績，最後由黃筱雯獲得此一殊榮，她不畏低潮，靠著強大心理素質、穩紮穩打與擂台霸氣，終在世界拳擊錦標賽取得金牌，自證強大實力。