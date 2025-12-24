陳傑憲、黃筱雯 奪運動精英獎最佳男女運動員大獎

2025體育運動精英獎今天（24日）舉行頒獎典禮，最受矚目的最佳男女運動員獎，最終由世界12強棒球MVP台灣隊長棒球選手陳傑憲，以及拳擊女將黃筱雯奪下殊榮。12強棒球代表隊總教練曾豪駒獲頒「最佳教練獎」，而「羽球一哥」周天成則榮獲「最佳運動精神獎」。

體壇年度盛事「2025體育運動精英獎」24日揭曉得獎名單，率領台灣摘下世界12強棒球冠軍的隊長陳傑憲，勇奪最佳男運動員獎，這也是該獎項首度由中職球員獲得。

陳傑憲領獎時打趣表示，自己能夠勝出，其實是因為背後有許多隊友的支持。他提到，這是第一次有中職球員站上體育運動精英獎的舞台，是非常特別的經驗，能以個人身分站上領獎台，感到無比榮耀。陳傑憲：『(原音)在這個台上，那我個人的獎項其實也是靠隊友啦，棒球就是團體的運動。我覺得今天我一個人站上台上領金獎，當然也是代表著團隊。那很開心可以跟隊友們一起領這個獎，對我來說是一個榮耀，也是一個驕傲。』

陳傑憲也特別提到，頒獎典禮上看到不同領域的頂尖運動員為台灣付出，大家都非常辛苦。他感慨，運動員小時候常被說「頭腦簡單、四肢發達」，但看到大家的成就，他認為一個頂尖運動員不只頭腦好，而且也很偉大。

拳擊女將黃筱雯則靠著今年在利物浦舉行的WB世錦賽奪金加持，抱走最佳女運動員大獎。由於正在日本移地訓練，她特別請叔叔黃連富代為領獎並發表感言。黃筱雯在致詞中感謝教練劉宗泰一路以來的指導，直言對方是她心目中的最佳教練，也感謝家人長期的支持與陪伴。

最佳教練獎由12強棒球代表隊總教練曾豪駒獲得。曾豪駒表示，身為教練最大的成就感，就是陪伴選手成長、看著他們走向成功。他強調，每位教練帶隊，大家都肩負「台灣」這個名字，不僅代表榮耀，也期盼持續讓世界更加認識台灣。

35歲的「羽球一哥」周天成則獲頒最佳運動精神獎。他謙虛表示，其他4位入圍者都同樣值得肯定，但談到自己在場上的態度，他認為關鍵就是「永不放棄」。周天成：『(原音)真的在場上有很多困難，是沒辦法去說的，特別是我們在場下訓練的時候也是。所以這個精神我覺得在場上是必須的，而不是說刻意去做出來的。我覺得這是一種人生的體現。我也感謝主、感謝上帝，讓我有這個機會，可以在這麼長的運動生涯中，繼續為台灣發光、發熱，也繼續為祂做見證。』



中華奧林匹克委員會林鴻道主席頒發精英獎最佳運動精神獎予羽球選手周天成(右)。(運動部提供)

最佳團體運動獎則由「麟洋配」現任運動部長李洋，與奧運羽球金牌搭擋王齊麟合體頒獎。而本屆得主，則是在世大運締造史無前例六連霸的台灣女子拔河代表隊。

最佳新秀運動員獎由18歲田徑鉛球好手江靜緣摘下。她笑說，去年入圍卻未獲獎，今年終於站上頒獎台，看到現場這麼多人，緊張感甚至勝過比賽時。她感謝教練的提攜、家人的力挺，以及一路上許多人的協助，也期盼未來能在亞、奧運舞台上，持續透過田徑讓世界看見台灣。