陳儀君爭取新店捷運藝文廊 侯友宜表認同允諾跨局處研議

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳儀君在議會市政總質詢中建議，比照台北市模式，於新店區捷運站規劃「藝文廊」，作為在地創作者與校園作品的常態展示空間。她指出，新店具備充足藝文量能，但現有展演場域有限，捷運站具備固定人流與公共空間條件，適合作為展示平台。

陳儀君表示，新店長期匯聚多位藝術工作者，各國中小學生每年也產出大量美術作品；鄰近的高職設有影視及多媒體動畫等專業科系，社區大學也提供多元美術課程，形塑穩定創作能量。她認為，捷運站設置藝文廊可讓地方作品獲得更可近性的呈現，提升社區文化參與。

對於此項建議，市長侯友宜表達認同，並指示捷運局應與文化局、教育局共同啟動跨局處合作，研議此案的可行性。捷運局補充回應，後續將立即盤點新店區各站的空間條件，包括動線安排、安全規範與管理模式，作為提出具體規劃方向的基礎。

陳儀君表示，肯定市府正面回應，並期盼相關單位能儘速提出具體規劃與時程，讓新店捷運站成為在地藝術作品的固定展出據點，進一步提升城市美學與公共空間利用效率

照片來源：新北市議員陳儀君臉書翻攝

