陳儀君議員媒合微星科技6度贈翡翠樹蛙茶包 讓獨老喝好茶也扶植坪林茶農

上市公司微星科技響應新北市好日子愛心大平台捐贈有機翡翠樹蛙茶包一萬份予新北市獨居長輩，市府社會局長李美珍（左三）代表受贈。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

上市公司微星科技響應新北市好日子愛心大平台，連續第六年透過市議員陳儀君媒合，四日捐贈翡翠樹蛙茶包一萬份（值約三十萬元）予新北市獨居長輩，由社會局長李美珍代表受贈；微星科技行政服務部經理許志宏表示，邁入超高齡社會，喝茶也是一種陪伴，希望長輩喝好茶、心情好、好健康。

身兼新北市有機運銷合作社執行長的市議員陳儀君表示，「翡翠樹蛙茶」採用坪林當地有機包種茶，馥郁清爽且甘甜潤喉，外包裝以背部翠綠色並帶有金色眼線的翡翠樹蛙做為商標，強調「你喝的不只是茶，是土地的芬芳」。

許志宏經理表示，微星科技本著企業ESG永續發展的精神，長期投入社會公益，關懷弱勢族群不遺餘力，過往曾捐贈獎助學金、愛心白米和筆電等，茶包的捐贈，不僅希望讓獨居長輩能品嘗好茶，獲得溫暖關懷，也鼓勵茶農以有機耕作，善盡環境的保護。

社會局長李美珍表示，感謝陳儀君議員六年來持續媒合微星科技捐贈茶包，一起關懷獨居長者。

捐贈現場有二名中和來的張爺爺和李奶奶，在品茶後表示喉韻溫潤回甘，確是用心焙製的好茶。在坪林從事有機耕作的第四代茶農許金佑表示，當地種植的品種屬青心烏龍種，因早期用宣紙包覆，因此稱為「包種」。