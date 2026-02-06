陳允寶泉端年節禮品 陳學聖大推吉祥如意糕

▲迎接春節到來，陳允寶泉推出多款年節禮品，陳學聖特別推薦限定年糕「吉祥如意糕」，串起年節團圓時刻。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.6)

[NOWnews今日新聞] 農曆春節將至，台中市工策會總幹事陳學聖視察年節禮品市場，特別推崇百年餅鋪陳允寶泉糕點，讓人一吃上癮。陳允寶泉是台中十大伴手禮常勝軍，今年因評選機制改變，未能參賽。董事長翁羿琦建議，十大伴手禮選拔應恢復金口碑獎，陳學聖當場允諾「馬上辦」，明年度恢復。

陳學聖今日下午前往位於自由路的陳允寶泉總店訪視，由翁羿琦親自接待。陳學聖表示，過去南來北往，只要到清水服務區，一定會去光顧陳允寶泉賣店，因為陳允寶泉的各種糕點，讓人一吃上癮。他強調，百年老店要維繫傳承不容易，大家對於食物的口味非常挑嘴，陳允寶泉能夠傳承百年，代表不斷的從老店基礎上推陳出新。

廣告 廣告

▲從象徵團圓的年糕，到多項榮獲台言十大伴手禮肯定的糕點禮盒，回應不同家庭的送禮需求，也延續春節分享與祝福的文化意涵。(圖／記者金武鳳攝，2026.2.6)

迎接春節到來，陳允寶泉推出多款年節禮品，陳學聖特別推薦限定年糕「吉祥如意糕」，以純糯米製成柔韌糕體，融合柴燒桂圓的自然甜香，以及夏威夷果仁的溫潤口感，百吃不膩。而且，無需再經過蒸煮或烹飪處理，回家後即可直接分切享用，讓團圓時刻更輕鬆自在。

至於其他新春禮盒，包括太陽餅、御丹波、香柚檸檬蛋糕及寒天夏威夷豆牛奶軟糖等，皆曾在歷屆「台中十大伴手禮」評選中獲得肯定，並屢獲金口碑獎及相關獎項殊榮，成為台中伴手禮的重要代表。陳學聖說，從象徵團圓的年糕，到多項榮獲台言十大伴手禮肯定的糕點禮盒，回應不同家庭的送禮需求，也延續春節分享與祝福的文化意涵。

▲陳學聖肯定陳允寶泉能夠傳承百年，代表不斷的從老店基礎上推陳出新。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.6)

陳允寶泉董事長翁羿琦當場向陳學聖建議，十大伴手禮選拔應該要恢復金口碑獎，否則得到首獎的廠商，三年內不得再參賽，會讓許多消費者誤以為店家得獎後就不再用心。

陳學聖當場允諾，一定會再恢復金口碑獎，可以改成選拔與邀請並行方式，讓獲得首獎的業者，一樣可以參加十大伴手禮系列活動。

陳學聖表示，他上任後己著手十大伴手禮網站改版，未來希望透過類似的電商平台，讓消費者可以輕鬆的在網站上找到台中優質的十大伴手禮，而且讓店家得獎後，不會只是一個得獎紀錄，他將大力發揚台中市的糕餅文化，讓這些百年老店的故事不是只有台中人知道，未來希望能行銷到全台灣及全世界。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

屋馬餐飲三品牌推新年限定菜單 享美食再抽雙人套餐

藏品級建築 誠邑築「嶼76」浮島陽台1:1試作曝光

經典漫畫推「台灣辦桌」系列公仔 Snoopy呷辦桌過新年