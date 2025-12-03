陳光復出席「與天使有約」活動 (圖)

台南市 / 綜合報導 不只婚宴，南部的平安宴的澎湃菜色，也是讓民眾超滿足！台南正統鹿耳門聖母廟旁，日前舉辦的宗親會祭典活動平安宴，席開260桌，每桌只要6千元，就能吃到龍虎斑、焗烤鮑魚、豬腳壽麵線等等菜色，讓民眾直呼CP值很高，吃得開心又滿足，從高級海鮮到傳統壽麵通通有，象徵滿滿祝福，也為祭典活動增添熱鬧與人情味。一整粒鮑魚，搭配洋芋丁、玉米，灑上起司絲，整盤放進去烘烤，再端出來時，表面烤得金黃牽絲，焗烤鮑魚，光看就讓人食指大動，麵線燙熟擺上滿滿豬腳，淋上醬汁再灑上香菜，豬腳壽麵線色香味俱全，辦桌現場菜色一排開，霸氣又澎派，平安宴菜色，除了基本冷盤，祝壽用的豬腳麵線，還有龍虎斑、鮑魚，蒲燒鰻櫻花蝦米糕，河粉草蝦，以及養生湯品等等，每桌只要6千元。民眾說：「吃得很好，真的讚耶，一桌6千元而已，很便宜又很省，平安賺大錢，順遂又如意。」日前，在台南正統鹿耳門聖母廟旁舉辦的宗親會祭典活動，平安宴，席開260桌，宴席CP值高，讓民眾吃得開心又滿足。總鋪師蔡瑞龍說：「我們辦桌一般的特色，壽麵，就是神明生日都會用到的菜色，我們要整體去搭配每一道菜的口味，讓它跳脫出來，會比較呈現不同的風味。」從高級海鮮到傳統壽麵，平安宴不只是一桌好菜，更是滿滿的祝福，讓鄉親吃得滿足，也替祭典活動增添熱鬧與人情味。 原始連結

