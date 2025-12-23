陳光復就職三週年記者會 打造全齡關懷、世代共好的幸福澎湖

▲澎湖縣長陳光復就職三週年記者會。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】澎湖縣長陳光復迎來就職三週年，今（23）日在澎澄飯店舉行記者會，向鄉親報告三年來的施政成果。他表示，縣府團隊秉持務實治理精神，從醫療照護、育兒支持、教育環境、觀光文化、交通建設到永續治理等多元面向，一步一腳印推動各項政策，以具體行動回應離島實際需求，讓改變真實發生在鄉親的日常生活中，並持續以「全齡關懷、世代共好」為施政核心，穩健推動澎湖向前，打造讓鄉親安心生活、專心打拚的島嶼家園。

面對高齡化社會挑戰，陳光復指出，縣府持續強化長者社會福利，將三節敬老金提高至每年1萬5,000元，穩定長輩經濟支持；並與13家合約牙醫診所合作推動假牙補助，累計已完成超過2,000件。同時，透過公費疫苗施打、送餐服務及社區關懷據點布建，構築完善的高齡健康促進網絡，全方位守護長者健康與生活品質。

在醫療量能提升方面，陳光復表示，縣府與醫院合作，推動癌症轉診綠色通道，並導入遠距會診，全面提升離島醫療的可近性與即時性。同時結合AI智慧醫療技術，應用於心肌梗塞自動判讀，爭取黃金搶救時間，並推動遠距健康照護、辦理居家血液透析AI監測服務，協助民眾進行日常健康管理，有效維護病人安全。硬體建設部分，馬公第三衛生所已動工、第二衛生所醫療大樓啟動規劃，三總放射腫瘤中心預計於2027年啟用，持續精進離島醫療服務品質。

在鼓勵生育與減輕家庭負擔上，陳光復說，縣府提高生育補助至第一胎4萬元、第二胎6萬元、第三胎以上8萬元，以及加碼提供2次「產後健康照護服務」，補助嬰幼兒尿布、奶粉2年最高7萬2,000元，同時推出「凍卵補助」政策，讓育孕計畫更有彈性。托育方面，持續擴充公共托嬰中心量能，提供定點臨托服務，並推動幼兒園2歲專班，完善幼兒教育銜接體系，建構更友善的育兒環境。

教育支持同步升級，助學金與交通圖書券每年1萬元補助延伸至研究所，高中職學生每學期補助5,000元，進一步落實教育平權。

在觀光發展上，陳光復強調，「2025澎湖國際海上花火節」結合《花生漫畫》75週年及離島特色活動，成功吸引超過23萬人次參與，透過無人機展演、市集與整合行銷，提升澎湖國際能見度。冬季則推出冬遊消費券、大行軍挑戰、跳島慢旅行、文化活動及各項球類賽事，帶動淡季觀光動能。

在文化保存與推廣方面，擁有百年歷史的「澎湖上元乞龜」成功登錄為無形文化資產。2026「超級龜龜」元宵跑廟活動，將串聯36座廟宇，邀請民眾體驗傳統習俗、認識地方文化，逐步形塑具代表性的在地文化IP。

陳光復指出，為支持青年返鄉與中小企業發展，縣府攜手中小企業信用保證基金及銀行，提供青年創業與中小企業優惠融資貸款；並推動澎湖SBIR計畫，引入專家輔導與補助資源，協助在地產業創新升級。「澎湖好農」、「澎湖優鮮」品牌持續推展，「澎湖物產館」更首度登上台北國際食品展，以「零距離的澎湖味」將在地特色的農產品、水產品等推向國際。

交通建設方面，縣府新闢澎20號線道路、北環道路改善及縣道LED點亮計畫，有效提升交通安全與通行效率；多處碼頭岸接及無障礙設施改善完成，並持續推動鳥嶼漁港航道淤砂防治與景點升級，打造兼具效率與美感的旅遊路網。

教育政策方面，自114學年度起，試辦小一新生班級人數調降至25人，不僅減輕導師教學負擔，也有助提升學生學習成效，並兼顧城鄉教育資源平衡。此外，大學區制的實施，擴大家長與學生入學選擇權，提升校園資源使用效率，促進各校均衡發展與教育公平。

在運動建設方面，縣府積極新建與改善各項運動場館，打造優質競技與全民運動環境，包括沙灘排球基地已動工、滑板直排輪場審案中，縣立游泳池與棒球場正進行改善優化。

另外，針對鄉親關心的全民運動館議題，陳光復強調，原規劃案量體龐大、工期長，加上離島缺工與原物料上漲，已三度流標，並面臨中央補助款遭收回的風險。經審慎評估建設時程、經費負擔與未來營運管理成本後，縣府做出艱難但必要的決定，調整為兒童足球館、桌球訓練中心及武術培訓中心的「三館分散式方案」，不僅節省經費、加速推動，更能貼近民眾使用需求，三座場館未來亦將朝向共融、多功能方向設計，以滿足不同運動人口的需求。

文化能量提升上，陳光復表示，透過場館活化，澎湖化石館重新開張，來自1,500至1,700萬年前、體長達4.6公尺的國際級化石「潘氏澎湖鱷」，以及曾擱淺於澎湖海域的巨鯨「布氏鯨」骨骼標本首次完整展出，並透過3D數位掃描方式進行數位典藏。結合「澎湖水道傳奇」常設展，從深海到陸地，完整呈現澎湖千萬年的生命演化歷程。此外，故宮「大航海時代的海上明珠」特展首度跨海來澎，讓國寶「走出故宮、看見澎湖」，也讓世界「看見澎湖、走進歷史」，帶動參觀人次成長與文創授權效益。

在永續環境方面，縣府推動海草復育、海藻應用與藍碳治理，為2050淨零排放奠定堅實基礎；同時增設循環杯借還站，推廣減塑綠生活，讓澎湖成為環保永續的示範島嶼，並推動廢蚵殼再利用，落實循環經濟。此外，已啟動垃圾焚化爐興建可行性評估，並持續推動污水監測、分期接管及再生水利用，逐步實現「廢水不排海」，為永續島嶼環境奠定基礎。

在財政紀律方面，陳光復強調，上任時縣庫負債高達17億元，縣府以務實治理、開源節流並行，在僅6億多元歲入條件下，仍持續推動民生政策與地方建設，並於113年成功達成「零債務」的重要里程碑，連續2年於全國財政評比中名列前段。《今周刊》「2025永續城市SDGs大調查」中，澎湖縣榮獲「最佳育兒友善城市獎」，是對縣府長期推動友善育兒、打造「願生、能養」生活環境的重要肯定。

展望未來，陳光復表示，縣府團隊將持續深化醫療升級、育兒支持、產業發展、交通建設與永續治理，攜手鄉親打造更適居、宜業、樂遊的幸福島嶼，共同迎向「澎湖好政、幸福達陣」的新篇章。