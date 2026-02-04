陳光復拚連任！ 綠委促實現「全澎免健保」政見 本人回應了

民進黨主席、總統賴清德今（2/4）日中執會後召開者會，正式提名澎湖縣長陳光復競選連任，為候選人繫上競選背帶。楊亞璇攝



澎湖縣長陳光復在競選期間承諾「全澎免健保、湖西鄉優先」的福利政見，同為民進黨籍的立委楊曜，力促陳光復盡速實現政見。民進黨今（2/4）提名陳光復競選連任，他對此回應，視財政的允許，會努力爭取，全力希望能達成。

民進黨今正式提平陳光復競選連任，日前楊曜針對澎湖軍公教離島加給一事質疑陳光復，已擔任縣長3年，卻仍無法落實當初的政見，陳光復為完成澎湖軍公教離島加給年資加成30%的政見發起連署，並向中央執政團隊喊話，楊曜甚至稱若政院未回應，建議和陳光復一起退出民進黨，改以無黨籍身分參選連任。而後楊曜又呼籲陳光復落實全縣免健保政見。

對此，陳光復今在提名記者會被問起全縣免健保是否能兌現，他回應，澎湖的福利差不多是全國數一數二，從0到100歲，這2年中央政府有支持，離島加給本來是5700元，這兩年已經跟金門、馬祖一樣，達到每個月9790元，中央給予相當多支持。

針對軍公教年資30%加成部分，陳光復說，這幾個月也有跟行政院、中央政府充分地溝通爭取，行政院跟人事總處基本上承諾，讓金門、澎湖跟馬祖一致，很感謝中央政府。

至於健保部分，陳光復認為，澎湖是地處離島，有諸多不便，會全力爭取，因為澎湖的福利已經一項一項達成，交通、醫療、中央政府對公務人員的照顧等，一直都達標，健保已經65歲健保免繳，6歲以下也是健保免繳，中間這一段視財政的允許、中央政府給澎湖的承諾，會努力來爭取，全力希望能達成。

