陳光復授旗義消代表隊 勉勵全力以赴爭取佳績
「114年全國義勇消防人員體技能交流活動」將於11月1日在苗栗縣盛大登場，澎湖縣長陳光復31日一早特地前往機場，為澎湖縣義消代表隊授旗，並頒發加菜金，勉勵全體隊員將平日精實訓練的成果充分展現，全力以赴、力拼佳績，為澎湖爭取最高榮譽。
陳光復表示，義消是縣內消防救災體系的重要後盾，平時分擔救災、救護、宣導及各項防災勤務，無論颳風下雨，都堅守崗位、無私奉獻，充分展現「義無反顧、勇往直前」的精神。他感謝義消夥伴長年來的付出，讓澎湖的安全防護網更加堅實。
兩年一次的「全國義勇消防人員體技能交流活動」是全國義消交流與競技的平臺，藉由競賽促進各地消防與義消人員的實務技術與情感連結。為備戰此次賽事，縣府消防局偕同本縣義消總隊長陳雙全、各級義消幹部與局內戰技教官，篩選體能強健、技能純熟之義消擔任選手，共計63人，將參加「火災搶救」、「緊急救護」、「繩索救援」及「無人機運用」等項目。
參賽選手們利用公餘時間自主訓練，歷經約20週的密集備戰，展現出高度的團隊精神與專業態度。縣府期盼大家在賽場上發揮平時嚴謹訓練成果，奮勇爭取佳績，讓全國看見澎湖義消的專業實力與熱血風采。
更多新聞推薦
其他人也在看
罕見！澎湖地院「占有鄰地」遭求償330萬 遭法官判自己人「敗訴」
澎湖地方法院在現地啟用將近50年，但2008年最被一名莊姓婦人指控法官宿舍占用鄰地7.2坪，因此向法院提告返還不當得利330萬元，但澎湖地院審理後認為莊婦依法只有5年的求償權，因此判自己敗訴要賠償4萬3千元租金，但地院不服，全案還在上訴高雄高分院中。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
陳毓仁表揚全運會澎湖羽球代表隊 (圖)
114年全國運動會澎湖縣羽球代表隊表現出色，議長陳毓仁（中）30日致贈獎金給選手王柏崴（左2）、劉韋奇（右2），也期許兩人未來能持續精進成長，為澎湖爭取更好成績。中央社 ・ 1 天前
中市推動「麻吉貓」入校園 推心理健康與生命教育貼心陪伴孩子
【記者 廖美雅／台中 報導】為推動校園心理健康，台中市政府教育局114年度特別與知名IP「麻吉貓」合作，以其溫台灣好報 ・ 10 小時前
竹縣推動多元身障日輕旅行
新竹縣政府為落實身心障礙者權利公約（CRPD）促進身心障礙者社會參與及社會融合之精神，並響應二○二五年國際身心障礙者日「理解隱性障礙、消除誤解歧視」主題，運用公益彩券盈餘分配基金辦理一一四年國際身心障礙者日系列活動，展現縣府對身心障礙者權益與共融社會的重視。新竹縣長楊文科三十一日表示，隱性障礙族群外表無明顯差異，卻常遭誤解與忽視，新竹縣一一四年國際身心障礙者日特別以實際行動展現包容與理解的力量，並期盼藉由出遊活動，鼓勵身障者走出家門，展現自信與活力。今年系列活動特別規劃輕旅行活動，讓新竹縣身障者走出戶外參與，並以「身心障礙者鐵道體驗之旅」揭開序幕，帶領身障朋友與陪伴者，使用愛心卡及愛心陪伴卡，體驗搭乘台鐵出遊，走訪台中大甲，再至北埔客庄體驗道地擂茶文化，讓身障者親身感受交 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
《紡織新世代：數位與永續的共創之路》論壇圓滿落幕
圖▲《紡織新世代：數位與永續的共創之路》論壇邀請長官貴賓合影，為論壇活動揭開序幕。(圖/臺灣通用紡織科技提供) […]民眾日報 ・ 15 小時前
習近平與高市早苗首度會晤 舉行中日領袖會談
（中央社慶州31日綜合外電報導）中國國家主席習近平今天下午在韓國與上週剛就任的日相高市早苗，首度召開中日領袖會議。日媒預測，雙方將確認推動「戰略互惠關係」，並尋求建構更具建設性且穩定的雙邊關係。中央社 ・ 18 小時前
軍購進度落後、無人機部隊戰力各界關注 顧立雄11/3、11/6專案報告
國軍近年積極籌獲先進軍備，但部分大型儎台、新式彈藥採購案卻遭遇嚴重延宕，包括向美採購的66架F-16V Block 70戰機；另一方面，為建構新興不對稱戰力，各式軍規軍用、商規軍用無人機來勢洶洶，高度考驗各軍戰術、戰法更新及整合運用。為此，立法院外交及國防委員會下周將邀請國防部長顧立雄就專案報告上述自由時報 ・ 17 小時前
堅果開封該常溫還冷藏保存？專家揭正確保存3步驟：多做1事延緩氧化
堅果含不飽和脂肪酸，但這類脂肪酸與空氣、光線或高溫接觸後，容易發生氧化反應，產生「油耗味」與自由基，這不僅影響口感與風味，還可能影響健康。你知道「混合堅果」的正確保存方法嗎？開封後到底該放在常溫還是冰箱冷藏才好？《優活健康網》特選此篇，日本專欄「栄養士食堂」詳細說明混合堅果的正確保存方式。優活健康網 ・ 23 小時前
川普開出「空白支票」挺高市 美日同盟邁入黃金時代
論壇中心／綜合報導美國總統川普重返白宮後首次出訪日本，為新任首相高市早苗帶來外交高光時刻。日本觀察家福澤喬在《財經週末趴》透露，高市幕僚原本緊張，擔心川普臨時加碼要求，動員內閣準備大量資料。未料兩人會面氣氛融洽，在觀賞大谷翔平比賽後，川普當場表示：「任何妳想要的、任何妳需要的幫忙，我們都在那裡。」這句話宛如一張「空白支票」，讓日方幕僚終於鬆口氣。川普此行被視為東亞新戰略布局的起點。福澤喬指出，過去美國在東亞的「中間人」是安倍晉三，他成功整合韓國與印度，穩定區域局勢。如今川普認為高市早苗能接下此角色，重新鞏固美日同盟。高市也宣示：「這是開啟美日同盟的黃金時代。」福澤喬也提到稀土供應鏈被視為高市經濟戰略核心。日本具備開發技術，卻因汙染疑慮而保守觀望。在美方支持下，高市推動低汙染「海底泥稀土礦」開發，希望能結合海藻研究出不會造成環境污染的開採模式，此舉不僅可以削弱中國在關鍵礦產的壟斷，也將使日本在新能源與AI產業上擁有更大主導權。同時，日本政府以60兆日圓推動四大產業投資，涵蓋能源、AI基礎建設與關鍵礦產。三菱重工、東芝、日立、村田製作所、富士軟片與TDK等龍頭企業皆列入核心。川普此行給予的政治背書，不僅象徵美日戰略聯盟進入新階段，也讓日本股市與產業界對未來發展充滿期待。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：週末趴(影)／川普一句「妳要的我都給」 挺高市早苗啟動日美新時代與稀土戰略新局 更多民視新聞報導專家揭買房攻略！建商騎虎難下不降價 個人賣方願打折求售！AI國防應用商機夯！達人：看好無人機低基期股具長線價值震盪中浮現新焦點！軍工需求推升新商機民視財經網影音 ・ 16 小時前
健保重大突破！B肝用藥條件將放寬 明年一月上路
台灣防治C肝已見成效，衛福部今年11月正式向世界衛生組織提出C肝消除認證申請，台灣將成為亞洲第一個達標國家。不過，醫界指出，台灣仍有約150至200萬名B型肝炎帶原者，且台灣死亡率達每十萬人23.7萬人仍遠高於日、新加坡，呼籲制定國家級B肝炎消除計畫。健保署署長陳亮妤宣布，將放寬健保用藥治療條件及給付，最快明年一月上路，希望最終達成WHO的2030年全面消除病毒性肝炎目標。中時新聞網 ・ 1 天前
蘇丹內戰惡化 婦產醫院「460人遭屠殺」地獄畫面曝
蘇丹內戰惡化 婦產醫院「460人遭屠殺」地獄畫面曝EBC東森新聞 ・ 18 小時前
富邦人壽投資本質創投 預計8～10年投報率至少2倍
響應政府五加二產業創新計畫，以及六大核心戰略產業推動方案，富邦金31日代子公司富邦人壽公告，富邦人壽確定承諾投資本質創投，並成為持有比例20％的有限合夥人。富邦人壽說明，預計未來投資回報率將達到本金的2倍以上，整體創投約持有八～十年出場。中時財經即時 ・ 17 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 19 小時前