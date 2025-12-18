陳光復率隊台中取經 盼打造澎湖成為智慧島嶼

（中央社澎湖縣18日電）台中市在智慧城市與數位治理上，展現前瞻布局與務實作法，澎湖縣長陳光復今天率縣府團隊前往取經，期盼未來將澎湖打造成兼顧民生、產業與環境的智慧島嶼。

澎湖縣政府主管共識營今天拜會台中市政府，市長盧秀燕接待，雙方就智慧城市、數位治理進行交流，並安排數位發展、交通、環保等局分享推動智慧科技運用的成果與經驗，展現離島與都會城市交流學習的正向能量，2市縣首長也互贈紀念品，期盼未來延續合作交流，共同推動市縣發展。

廣告 廣告

陳光復表示，台中市在智慧城市與數位治理上的前瞻布局與務實作法，令人印象深刻，特別是以人為本、讓科技真正服務市民的精神，值得澎湖學習；澎湖未來將持續推動數位轉型，並期待與台中市在智慧城市、資安與淨零永續等領域深化交流合作，為民眾帶來更便捷、更有感公共服務。

陳光復說，澎湖縣府近年以智慧科技驅動永續治理，全面將數位應用導入交通、醫療與縣政、民生、觀光旅遊、公共服務領域：開發「澎湖GO」、運用數位孿生打造智慧港，提升澎湖漁港管理、推動智慧公車站牌、TPASS月票及大眾運輸電動化，並引進AI智慧醫療與整合式數位平台，優化醫療照護與育兒服務；同時於環境與觀光治理中，導入溫室氣體盤查、低碳數據管理及大型活動碳足跡評估。

盧秀燕強調「數位力就是城市競爭力」，因此相當重視城市數位發展，尤其是科技發展，必須貼近民眾生活，數位服務也應實際應用於市民日常之中；由於台中幅員遼闊、人口眾多，更需要透過智慧化管理模式，以有效節省人力、時間與行政成本，市府持續推動數位治理，期盼讓台中成為更加便利、宜居智慧城市。

盧秀燕也盛讚陳光復在澎湖生態保育、旅遊觀光及環境保護等方面皆有亮眼表現，成果相當傑出，以每個縣市都有其獨特特色與發展優勢，彼此之間值得相互學習與借鏡，期盼未來能親赴澎湖交流，促進經驗分享與合作，共同推動地方發展。

澎湖縣政府主管共識營一行人，自16日起至18日首次移師外縣市舉辦「協作領航，共築韌性，永續未來」為核心主軸，進行為期3天議題研討與參訪交流，為澎湖發展注入新動力。（編輯：陳仁華）1141218