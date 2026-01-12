陳光復表揚農村再生與青年行動成果 肯定湖東社區與澎湖青創能量

▲陳光復表揚農村再生與青年行動成果，肯定湖東社區與澎湖青創為島嶼注入永續新動能。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】澎湖縣長陳光復12日主持縣府第1011次縣務會議，公開表揚澎湖縣在農村再生、青年社區參與，以及永續旅遊等領域表現傑出的團隊與青年行動者，肯定他們長期深耕地方、勇於創新，為澎湖注入源源不絕的發展動能。

陳光復表示，農村再生行動正悄然改變島嶼的社區風貌，透過居民齊心投入，讓地方特色與產業能量逐步被看見。湖西鄉湖東社區以「三生」（生活、生產、生態）與「四照」（照人、照景、照護、照產）為核心理念，在社區發展協會與居民共同努力下，成功形塑具韌性與創意的農村樣貌，不僅在全國974個農村中脫穎而出，榮獲農業部第三屆「金牌農村銅牌獎」，社區總幹事劉謦榕更榮獲第四屆「農村領航獎」殊榮，展現澎湖農村再生的卓越成果。

陳光復也肯定多組青年團隊以行動回應土地與文化的呼喚。「洋洋墨水工作室」以「離島之聲—自媒體產出培力計畫2.0」計畫，深入探尋澎湖木蝦文化的知識與記憶，讓離島故事被更多人看見；「流嚮工作室」以「瓦硐村五感生活體驗」計畫，透過文化保存、環境教育與永續旅遊，活化白沙鄉瓦硐村的地方風貌；「樂鱗閣」以「尋海・宮藝」帶領民眾在廟宇看見澎湖的海洋記憶，串聯信仰與海洋文化；「土土實驗工作室」以「如何起厝？——小小材料實驗室」，引導島嶼的孩子與設計師、農夫與老師，從材料出發，共同思考與地方共生的建築想像。

此外，「東福海上育樂」以「與海共生—東嶼坪的守護行動」，結合東嶼坪在地故事、環境教育與海洋復育行動等，推動人與海洋的永續共生，榮獲全球首屆「好旅行故事（Good Travel Stories）」自然組冠軍，讓世界看見澎湖的海島價值。

陳光復指出，年輕人是城市持續進步的重要力量，縣府透過成立青年事務委員會，邀請在地青年共同參與公共事務討論，使各項施政更貼近民眾與地方需求；同時藉由地方型SBIR計畫支持產業創新升級，並提供青年創業及中小企業貸款協助，打造友善的創業與就業環境，讓青年能夠安心逐夢、扎根家鄉，與澎湖一起成長。